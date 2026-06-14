«Nunca parecieron tener el control»: Casemiro y Gabriel criticados por sus pobres actuaciones en el empate de Brasil con Marruecos en el Mundial

La leyenda inglesa Alan Shearer fue contundente al valorar el difícil debut mundialista de Gabriel. El defensa del Arsenal pareció lento y, en varias ocasiones, se le vio fuera de posición. En el minuto 21, una falta de comunicación en la zaga permitió a Marruecos adelantarse: Ismael Saibari aprovechó la confusión entre Gabriel, Marquinhos y el portero del Liverpool, Alisson Becker, para marcar desde fuera del área.

Durante la transmisión de laBBC, Shearer subrayó la falta de cohesión en la defensa: «Gabriel ha parecido inseguro hoy; en dos o tres ocasiones el balón se ha salido y pensé que podría haber salido a por él, pero no lo hizo. Ha estado lento. En el gol de la primera parte, la distancia entre él y Marquinhos era enorme».