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«Nunca parecieron tener el control»: Casemiro y Gabriel criticados por sus pobres actuaciones en el empate de Brasil con Marruecos en el Mundial
Shearer critica duramente a una estrella «inestable» del Arsenal
La leyenda inglesa Alan Shearer fue contundente al valorar el difícil debut mundialista de Gabriel. El defensa del Arsenal pareció lento y, en varias ocasiones, se le vio fuera de posición. En el minuto 21, una falta de comunicación en la zaga permitió a Marruecos adelantarse: Ismael Saibari aprovechó la confusión entre Gabriel, Marquinhos y el portero del Liverpool, Alisson Becker, para marcar desde fuera del área.
Durante la transmisión de laBBC, Shearer subrayó la falta de cohesión en la defensa: «Gabriel ha parecido inseguro hoy; en dos o tres ocasiones el balón se ha salido y pensé que podría haber salido a por él, pero no lo hizo. Ha estado lento. En el gol de la primera parte, la distancia entre él y Marquinhos era enorme».
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Casemiro es sustituido ante las dificultades del centro del campo
El excentrocampista del Liverpool y de Brasil, Lucas Leiva, criticó el equilibrio del equipo. Casemiro, afectado por un centro del campo desequilibrado, fue sustituido al descanso tras un primer tiempo complicado.
«Antes del partido hablamos del equilibrio; Brasil nunca pareció tener el control en el centro del campo, Casemiro tuvo algunas dificultades y por eso fue sustituido en el descanso», declaró Lucas a CBS Sports. «En ataque, Brasil nunca pareció peligroso, no creó tantas ocasiones como podríamos haber imaginado. En general, no fue una buena actuación, el equilibrio del equipo no fue el adecuado».
Ancelotti admite que estaba nervioso en el primer partido
Desde el banquillo, Ancelotti admitió las deficiencias de su equipo y apuntó que la presión del debut pesó sobre sus jugadores. El italiano vio cómo encajaban un gol temprano, aunque Vinicius Jr. empató con una jugada brillante justo antes del descanso.
Al analizar el partido, Ancelotti reconoció: «No empezamos bien, el equipo estaba nervioso, perdimos muchos balones y duelos. La primera parte fue mala. Mejoramos en la segunda, pero Marruecos es un buen equipo. Un poco de nerviosismo, eso creo. En la primera fase, ellos [Marruecos] se libraban de la presión y realizaban transiciones peligrosas. Podríamos haber tenido más control».
- AFP
El camino que le espera a Brasil
Tras la victoria de Escocia, Brasil debe liderar el Grupo C. La Seleção necesita corregir errores antes de su segundo partido. Enfrentará a Haití el 19 de junio en Filadelfia; solo una victoria contundente calmará la presión sobre Ancelotti. Ese mismo día, Marruecos se medirá a Escocia en Foxborough para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.