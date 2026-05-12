Tras perder 0-2 ante el Barcelona el domingo, es oficial: el Real Madrid acabará la temporada sin títulos importantes por segundo año seguido, desde la marcha de Kroos.
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«Nunca había tenido tan poca esperanza»: Toni Kroos se desahoga tras el Clásico contra el Real Madrid
«Esto es muy difícil de aceptar», dijo Kroos en su podcast «Einfach mal Luppen», que conduce con su hermano Félix. «Dos no son aceptables. Y punto. Esa es la identidad del Real Madrid. Y todos lo saben». Esta decepcionante temporada, añadió, es «el resultado de un mal ambiente que se ha prolongado, tanto fuera como dentro del club. A todos los niveles».
Kroos recordó los múltiples frentes internos que el club ha enfrentado todo el curso. Constantemente se filtran intrigas, disputas y, más recientemente, una pelea física entre Aurelien Tchouameni y Fede Valverde, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico; ambos recibieron una multa millonaria. Ese episodio marcó el punto más bajo de la temporada del Real Madrid.
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Kroos: «Me alegré cuando terminó»
Kroos no creía que su exequipo pudiera ganar al Barça y aplazar el título. Los goles tempranos de Marcus Rashford (9’) y Ferran Torres (18’) disiparon cualquier esperanza. «Nunca había tomado tan pocas notas», admitió Kroos, y añadió: «Nunca había tenido tan poca esperanza. Sinceramente, me alegré cuando terminó». Al menos, la segunda parte fue «más o menos igualada», y el partido se apagó poco a poco.
Kroos aclaró: «Quizá ellos también estaban motivados, pero no basta en muchos aspectos». Aun así, el excentrocampista reconoció que el Real «se presentó con dignidad» y evitó ser arrollado. Para terminar, dijo: «Al Barcelona le bastó con el 2-0. Y así fue un partido en el que creo que todos habrían firmado en el minuto 60: “Venga, pita el final”».
Real Madrid: ¿nuevo entrenador... y el regreso de Kroos?
Tras los eventos de esta temporada, se espera otro cambio de entrenador. Álvaro Arbeloa, como Xabi Alonso antes, no ha convencido al plantel de estrellas. José Mourinho aparece como candidato principal, con el respaldo del presidente Florentino Pérez.
Hace semanas también se rumoreó el regreso de Kroos al club, donde asumiría un papel similar al de Zinedine Zidane, quien tras colgar las botas se incorporó como representante y acabó convirtiéndose en entrenador estrella.