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«¡Nunca había sentido tanto dolor!». Jude Bellingham cometió un error al retrasar la operación de hombro, ya que la estrella del Real Madrid admite que sus miedos afectaron a su rendimiento
Luxación de hombro contra el Rayo
Bellingham se perdió los primeros meses de la temporada actual tras someterse a una operación durante el verano. Las lesiones recurrentes le habían causado problemas al internacional inglés durante su etapa en el Dortmund y en su primera temporada en España, y ha admitido que el miedo a sufrir otra luxación afectó a su juego.
En declaraciones en su canal oficial de YouTube, Bellingham recordó el momento en que cayó al suelo y se dislocó el hombro contra el Rayo Vallecano en noviembre de 2023, describiendo los «agonizantes» 90 segundos que tardaron los médicos en recolocar la articulación. Dijo: «Todo empezó el día del partido contra el Rayo. Fue la sensación más dolorosa que había experimentado hasta ese momento; nunca había sentido tanto dolor. Me pareció que pasó una eternidad hasta que me lo colocaron de nuevo, y solo fueron 90 segundos desde que entraron al campo hasta que quedó en su sitio. Antes, yo mismo era capaz de colocármelo cuando se me salía».
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Lamenta el retraso en la operación
El centrocampista inglés confesó que ya le habían recomendado operarse en su última temporada en el Dortmund, pero decidió posponer la intervención para no perderse los grandes torneos.
Añadió: «En mi última temporada en el Dortmund, al principio, ya me dijeron que tenía que operarme del hombro tras una mala caída. Sabía que algo no iba bien, pero era agosto-septiembre y el Mundial era en diciembre, así que no me operé. Luego empecé a encontrarme bien. Cuando llegué al Madrid, no tenía dolor.
«Todo el mundo me decía que tenía que operarme, pero era mi primer año en el Real Madrid y no quería dejar al equipo en la estacada y estar fuera tres meses. Tras perder la final de la Eurocopa contra España, no quería que esa fuera mi última participación en tres meses, pero ese habría sido el mejor momento para operarme. Decidí seguir un año más y no debería haberlo hecho».
Jugando con el miedo
Bellingham admitió que la carga psicológica de una posible recaída le impidió alcanzar su nivel habitual de élite, lo que provocó un marcado descenso en sus estadísticas en comparación con su temporada de debut. Continuó diciendo: «La lesión en el hombro tuvo un gran impacto en el resto de mi cuerpo. No sentía mucho dolor, pero jugar sabiendo que, si me caía, podría volver a dislocarse, me impedía rendir al máximo nivel. El año pasado me hizo comprender que no podía dar por sentado volver a ganar. Ahora estoy mejor físicamente y puedo volver a mi nivel».
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El camino hacia la redención
Bellingham está decidido a recuperar su mejor nivel goleador ahora que el Madrid afronta un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones de alto riesgo contra el Bayern de Múnich. El bajón de forma del jugador de 22 años ha sido notable, con solo cuatro goles y tres asistencias en 19 partidos de La Liga esta temporada, lo que supone un enorme contraste con los 16 goles que había marcado en la misma fase durante su año de debut. Ahora que el miedo psicológico a volver a lesionarse por fin está remitiendo, su recuperación física será la prueba definitiva, ya que los blancos buscan recortar la ventaja de cuatro puntos del Barcelona en las últimas nueve jornadas de la lucha por el título.