Las altas temperaturas previstas en las sedes de la fase de grupos de Inglaterra en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá serían el motivo. Sky Sports lo informa. Se espera que Tuchel dé descansos a Kane siempre que pueda.
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«Nunca había hecho algo así»: los ingleses desvelan el plan de Thomas Tuchel para el Mundial con Harry Kane, del Bayern de Múnich
Esto explicaría por qué el seleccionador alemán de los Three Lions convocó a tres delanteros puros para la fase final.
La decisión sorprendió a muchos expertos, pues «no lo había hecho antes en ninguna de sus convocatorias para la fase de clasificación», informó el reportero de Sky Sports Rob Dorsett desde la concentración de Inglaterra en Miami, donde se preparan para el amistoso contra Nueva Zelanda en Kansas City.
- The FA
Ollie Watkins e Ivan Toney están listos para sustituir a Kane
Las alternativas a Kane en la plantilla de Tuchel son Ollie Watkins, del Aston Villa, campeón de la Europa League, e Ivan Toney, del Al-Ahli. Se espera que Kane sea titular ante Croacia, pero podría reducir su minutos frente a Ghana y, en el mejor caso, descansar contra Panamá.
Kane, que cumplirá 33 años a finales de julio, jugó 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, sumando 4050 minutos, más los amistosos y cinco encuentros internacionales desde septiembre de 2025.
Si Tuchel lo logra, Kane llegará en óptimas condiciones a la fase eliminatoria.
Los Three Lions jugarán la fase de grupos en Arlington (Texas), Boston (Massachusetts) y East Rutherford (Nueva Jersey).
Harry Kane en la temporada 2025/26: sus estadísticas
Equipo
Partidos
Goles
Asistencias
Minutos
FC Bayern
51
61
7
4050
Inglaterra
5
5
-
411
Total
56
66
7
4461