«Nunca había hecho algo así»: los ingleses desvelan el plan de Thomas Tuchel para el Mundial con Harry Kane, del Bayern de Múnich

Las alternativas a Kane en la plantilla de Tuchel son Ollie Watkins, del Aston Villa, campeón de la Europa League, e Ivan Toney, del Al-Ahli. Se espera que Kane sea titular ante Croacia, pero podría reducir su minutos frente a Ghana y, en el mejor caso, descansar contra Panamá.

Kane, que cumplirá 33 años a finales de julio, jugó 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, sumando 4050 minutos, más los amistosos y cinco encuentros internacionales desde septiembre de 2025.

Si Tuchel lo logra, Kane llegará en óptimas condiciones a la fase eliminatoria.

Los Three Lions jugarán la fase de grupos en Arlington (Texas), Boston (Massachusetts) y East Rutherford (Nueva Jersey).