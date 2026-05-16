Según Sport1, el Bayern Munich quiere evitar una nueva tensión con la Federación Canadiense de Fútbol por Davies y, para ello, impone una medida clara: La decisión final sobre su participación en la Copa del Mundo que se celebra en su país con la selección canadiense la tomará, en primer lugar, el departamento médico de la Säbener Straße, y no el jugador ni la federación.
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¿Nuevos problemas? El FC Bayern Múnich quiere decidir si su estrella juega el Mundial
El problema son los pronósticos médicos contradictorios. Davies sufre una grave lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Según fuentes del Bayern de Múnich, el jugador de 25 años estará de baja unas seis semanas.
Este diagnóstico descartaría su participación en el Mundial. Sin embargo, los médicos de Canadá estiman un periodo de recuperación mucho más breve y dan por hecho que Davies jugará la fase final.
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Eberl aclara: «Para eso, Davies tiene que recuperarse».
La dirección deportiva del FCB busca una solución conjunta con Davies y la federación canadiense para que el jugador pueda disputar el torneo, pero insiste en que primero debe recuperarse.
Sobre su posible participación en el Mundial, añadió: «Haremos todo lo posible para que tenga esa oportunidad, pero primero debe recuperarse».
Historial de enfrentamientos entre el Bayern y Canadá
La postura inflexible de la directiva del Bayern Múnich en el caso Davies, que deja la última palabra en manos del departamento médico, no es casual: hay antecedentes.
Cuando el lateral sufrió una grave rotura de ligamentos cruzados en marzo de 2025, ya se desató una fuerte disputa pública entre la Federación Canadiense y el FC Bayern. El club muniqués acusó a la federación canadiense de graves errores: habría alineado y agotado a Davies, ya lesionado, en un intrascendente partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Estados Unidos.
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Baviera amenazó con emprender acciones legales
Además, la gestión de la crisis posterior por parte de los canadienses echó más leña al fuego. Tras el partido en cuestión, la federación había dado inicialmente, y de forma errónea, el visto bueno. La gravedad real de la lesión de rodilla de Davies no se diagnosticó hasta su regreso, tras las exhaustivas pruebas realizadas en Múnich. El presidente de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, perdió los estribos en aquel momento y amenazó públicamente a la federación con emprender acciones legales.
Canadá, anfitrión del torneo, debutará el 12 de junio ante Bosnia-Herzegovina. Luego se medirá a Catar el 19 de junio y a Suiza el 24.
FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB
Fecha Partido Competición Sábado, 16 de mayo FC Bayern - 1. FC Colonia Bundesliga Sábado 23 de mayo Bayern Múnich - VfB Stuttgart Copa DFB