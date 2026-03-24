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CM Grafica san siro stadio inter milan 2026

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Nuevo San Siro: arranca el proceso de evaluación ambiental, un paso clave para el Inter y el Milan

AC Milán

El proyecto del Inter y el Milan para la remodelación de la zona de San Siro entra en una nueva fase formal, aunque no decisiva

La noticia se venía rumoreando desde hacía tiempo y ahora ya es oficial: según informa Calcio e Finanza, el Ayuntamiento de Milán ha puesto en marcha la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) sobre el plan urbanístico denominado «GFU San Siro», presentado por la sociedad Stadio San Siro S.p.A., propietaria de la mayor parte de los terrenos afectados. 

Se trata del procedimiento previo a la aprobación del plan de ejecución que deberá definir en detalle el futuro de la zona que rodea el histórico estadio Giuseppe Meazza, incluyendo la construcción de un nuevo recinto y todas las actividades complementarias para que la zona «viva» todos los días de la semana y no solo durante los partidos. 

  • ¿QUÉ SE ENTIENDE POR VAS?

    La Evaluación Ambiental Estratégica, prevista por la normativa europea e italiana, es un procedimiento que sirve para verificar qué efectos puede tener un plan urbanístico sobre el medio ambiente antes de su aprobación. 

    Durante la EAE se analizan diversos aspectos, como el tráfico, la calidad del aire, el impacto en el territorio, la gestión del agua y la presencia de espacios verdes. El proceso también involucra a organismos públicos y autoridades medioambientales, que pueden expresar opiniones y observaciones sobre el proyecto. 

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  • LOS PRÓXIMOS PASOS

    Con la resolución administrativa publicada por el Ayuntamiento se ha iniciado el procedimiento de EAS. Todos los documentos estarán disponibles en las páginas web institucionales del Ayuntamiento y de la Región de Lombardía, mientras que en los próximos meses se celebrarán las reuniones de evaluación con los organismos competentes. 

    Una vez finalizada esta fase, el plan podrá continuar su tramitación administrativa y llegar a la aprobación definitiva, paso necesario para iniciar la transformación de la zona de San Siro. 

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