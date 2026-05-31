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«Nuevo reto»: ¿Ha abierto la superestrella del AC Milan la puerta a un traspaso al Manchester United al mencionar «otra liga»?
Leao, listo para dejar San Siro
El futuro de la estrella del Milan, Leao, ha saltado a primera línea tras una entrevista muy sincera sobre sus ambiciones. A pesar de tener contrato en San Siro, el jugador de 26 años ha insinuado que su etapa en Italia podría terminar tras una temporada complicada en la que a menudo jugó fuera de su posición, como delantero centro.
«Creo que ya lo he dado todo en el Milan», declaró Leao a Sport TV. «El club me ayudó a crecer y yo dejé mi huella en la historia rossonera. Todos tenemos sueños y retos; aspiro a uno nuevo en otra liga y, si ocurre, estaré contento porque hice un buen trabajo en el Milan».
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El Manchester United y el Arsenal, en alerta máxima
Las declaraciones de Leão despertarán el interés de varios clubes de la Premier League, sobre todo del Manchester United. El internacional portugués avivó los rumores al admitir en un podcast que le gusta el United, pues su ídolo es Cristiano Ronaldo. También mencionó al Arsenal como otro equipo que disfruta ver jugar, lo que ha puesto a ambos clubes en alerta máxima en su búsqueda de refuerzos para la delantera.
El Milan, quinto en la Serie A y fuera de la Champions, necesita dinero, no tiene entrenador ni directivos de peso, así que podría vender a su estrella para financiarse este verano.
Caos entre bastidores en el Milan
Los rossoneri atraviesan un vacío de liderazgo tras la renovación de la jerarquía deportiva. Tras la salida de Massimiliano Allegri, el club busca rumbo y, según informes, se reunirá con Oliver Glasner, exentrenador del Crystal Palace, para hablar del banquillo.
La inestabilidad institucional y la ausencia de la Champions podrían propiciar su salida. Aunque Leao había expresado su deseo de redimirse bajo la tutela de Zlatan Ibrahimovic, sus últimos comentarios apuntan a un creciente interés por los «máximos niveles de Europa» que el Milan no le garantiza.
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La atención se centra ahora en el Mundial de 2026
Antes de decidir su futuro en el club, Leao se centra en sus compromisos con Portugal en el Mundial 2026. Quiere brillar para luego elegir la mejor opción y seguir compitiendo al máximo nivel en Europa.
«Ahora lo más importante es el Mundial. Quiero hacerlo bien y ayudar a mi selección. Después, analizaré las mejores opciones para seguir compitiendo al máximo nivel en Europa», afirmó el extremo. Varios clubes de élite le siguen de cerca, por lo que el desenlace de la campaña lusa podría decidir su destino la próxima temporada.