Nuevo puesto tras doce años en el SC Freiburg: espectacular regreso de Christian Streich

El día del partido inaugural entre México y Sudáfrica, Streich estará en el estudio del Mundial en Berlín y comentará el encuentro junto a la presentadora Katrin Müller-Hohenstein y el presentador Jochen Breyer.

«Estoy deseando asumir este nuevo papel y prepararme a fondo para la tarea», declaró Streich en el comunicado de la ZDF. Su objetivo es «explicar las ideas de juego de cada equipo de forma clara para los espectadores». Yorck Polus, director deportivo de la ZDF, lo definió como «un entrenador especial, conocido por su franqueza».

La ZDF retransmitirá 30 partidos, igual que la ARD. Completan el equipo de expertos los campeones del mundo Per Mertesacker y Christoph Kramer, la entrenadora Friederike Kromp y el especialista en arbitraje Thorsten Kinhöfer.

Entre otros, analizará el segundo encuentro de Alemania en la fase de grupos ante Costa de Marfil el 20 de junio. Al frente del SC Freiburg entre 2012 y 2024, Streich conquistó la simpatía de aficionados de todo el país.