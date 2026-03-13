Getty Images Sport
Traducido por
¡Nuevo look para la Seleção! Vinicius Jr. y compañía estrenarán la histórica equipación de Jordan Brand en el partido amistoso contra Francia
Una nueva era para los cinco veces campeones
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha anunciado una asociación histórica con Jordan Brand. Presentada en un evento repleto de estrellas en São Paulo, la nueva equipación visitante marca un cambio con respecto a la tradición al sustituir el logotipo de Nike por la icónica silueta Jumpman de Michael Jordan, fusionando la herencia del fútbol de élite con la realeza mundial de la moda urbana.
La camiseta mantiene la clásica paleta de colores azul y amarillo, pero incorpora el legendario «Elephant Print», una textura sinónimo de las Air Jordan 3 de 1988. Diseñada con la innovación Aero-FIT, la equipación es un 11 % más ligera y significativamente más transpirable, y utiliza residuos textiles 100 % reciclados para combinar el rendimiento de élite con la sostenibilidad medioambiental.
Vinicius Jr elogia el impacto cultural
El icono del Real Madrid Vinicius Jr. ha sido elegido como imagen de esta colaboración, lo que pone de relieve cómo esta iniciativa trasciende el terreno de juego. «Para todos los niños de Brasil que sueñan con tener un balón entre los pies, esta colaboración tiene un significado realmente profundo», afirmó Vinicius Jr. en la página web oficial de la CBF.
«Jordan Brand y nuestra selección nacional están unidas por algo más que el fútbol: se trata de una combinación de cultura y grandeza. Cuando el Jumpman aparece con nuestros colores, muestra al mundo la creatividad, la pasión y la energía que hacen que Brasil sea especial. Inspira a una nueva generación a jugar con estilo, libertad y orgullo cada vez que pisamos el campo».
La excelencia técnica se une a la calle
Esta colaboración supone una renovación técnica diseñada para el deportista moderno. La presidenta de Jordan Brand, Sarah Mensah, describió esta iniciativa como una fusión dinámica en la que el rendimiento y la expresión se potencian mutuamente. La línea de ropa incluye equipamiento de entrenamiento especializado y unas botas Tiempo personalizadas para garantizar un look coherente.
«Hoy, Jordan ha encendido algo realmente extraordinario. Esta asociación con la selección brasileña es más que una simple colaboración; es una celebración de la increíble brillantez, creatividad y energía del fútbol mundial, con Brasil como núcleo dinámico. Donde hay brillantez, confianza y el pulso de la competición, Jordan prospera. No se trata solo de un encuentro de mundos, sino de una fusión dinámica en la que el rendimiento y la expresión se alimentan mutuamente», afirmó Mensah.
- Getty Images Sport
El debut contra Les Bleus
Los aficionados podrán ver al Jumpman en acción por primera vez el 26 de marzo, cuando Brasil se enfrente a Francia en un partido amistoso de gran repercusión mediática. Se trata de un escenario muy apropiado para el debut de esta histórica equipación, ya que la Seleção buscará ponerse a prueba frente a uno de los mejores equipos europeos.
Brasil afronta este choque con el objetivo de mantener el impulso tras una racha irregular en sus últimos cinco partidos, en los que ha ganado dos y empatado uno. La Seleção aprovechará este amistoso intercontinental para poner a punto su plantilla de cara al Mundial de este verano, en el que ha quedado encuadrada en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.
Anuncios