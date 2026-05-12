Según Sky, el FC Porto está interesado en fichar al polaco de 37 años. Aunque aún no hay negociaciones ni acuerdo, el club portugués pugna por Lewandowski.
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Nuevo interesado en el delantero del Barcelona: ¿se avecina una gran sorpresa en el mercado de fichajes con Robert Lewandowski?
El contrato de Lewandowski con el Barça acaba esta temporada, por lo que podría fichar gratis. Aunque no se descartaba una prórroga de un año, en las últimas semanas han crecido los indicios de su marcha.
No faltan interesados: Juventus, AC Milan, equipos de la MLS y clubes saudíes siguen atentos.
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Lewandowski quiere tomarse más tiempo para decidir su futuro
El delantero siempre se ha mostrado reservado y ha reiterado que aún no ha decidido su futuro. «Esperaré a ver las opciones y elegiré lo mejor para mí y mi familia», afirmó tras la celebración del título del FC Barcelona.
Días después, el jugador de 37 años fue algo más claro ante la cadena polaca Eleven Sports: no descarta jugar en una «liga menor». «Tengo casi 38 años, pero me siento bien y lo estoy considerando», añadió.
Bajo las órdenes de Hansi Flick, ha sido titular con regularidad y ha participado en el once inicial en varias ocasiones. Su rendimiento es notable: 18 goles y cuatro asistencias en 43 partidos y más de 2.200 minutos de juego.