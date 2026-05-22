El nuevo contrato extendería su estancia en el club de la Premier League hasta 2030/31. Su actual vínculo, que termina en junio de 2028, lo mantiene vinculado a Manchester City.

Sin embargo, según Sport1, el polivalente defensa considera dejar Manchester y prefiere al campeón alemán. Se afirma que es un «gran admirador» del Bayern y que ya interesó al club bávaro antes de su pase del Leipzig al City.

Además, Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia, mencionó a Gvardiol como posible fichaje del Bayern para el verano y afirmó: «He oído que ellos (el Bayern) ya han hecho las primeras consultas» para sondear un traspaso de cara a la próxima temporada.