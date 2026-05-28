La era posterior a Guardiola en el City ha generado dudas sobre el futuro de los jugadores menos utilizados. Aunque Maresca le reemplazará, el cambio en el banquillo quizá no sea el salvavidas que Phillips esperaba. El internacional inglés ha tenido dificultades para encontrar su sitio en el Etihad, sumando solo 32 partidos en todas las competiciones desde su fichaje procedente del Leeds United en 2022.

Aunque Maresca ya trabajó con él como asistente de Guardiola, se prevé que el City busque refuerzos en el mercado. Con la mira puesta en recuperar la Premier y mejorar en Europa, parece más probable que el club traspase al centrocampista antes que reintegrarlo en un equipo que ha evolucionado. Aún le quedan dos años de contrato, así que se necesita una solución que convenga a todos.