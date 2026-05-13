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Tim Ursinus

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Nuevo club tras dejar el Bayern: la estrella que se marcha podría dar un giro inesperado a su carrera

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R. Guerreiro

Tras dejar el Bayern Múnich, Raphael Guerreiro podría jugar por primera vez en Portugal.

Según Sport Bild, el Benfica de Lisboa quiere fichar a este jugador polivalente.

  • Según la información, el club portugués de primera división lleva tiempo en contacto con el entorno de Guerreiro. El jugador de 32 años considera fichar por el Benfica.

    El campeón alemán ya anunció en marzo que no renovará su contrato, que vence este verano, así que el Benfica no pagaría traspaso. 

    Guerreiro llegó al Bayern en 2023, fichaje de Tuchel procedente del BVB, jugó con regularidad pero nunca fue titular indiscutible ni alcanzó su nivel en Dortmund.

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  • Guerreiro nunca ha jugado en Portugal

    Bajo las órdenes de Vincent Kompany, Guerreiro apenas tenía minutos y pasaba la mayor parte del tiempo en el banquillo. Cuando el belga lo alineaba, lo hacía en el centro del campo ofensivo, solo como parte de la rotación. En el lateral izquierdo, donde disputó numerosos partidos con el BVB, el entrenador del Bayern siempre prefería otras opciones.

    Para el internacional, con 65 partidos a sus espaldas, será su primera etapa como profesional en Portugal. Guerreiro, nacido y criado en Francia, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Blanc-Mesnil SF y llegó a Múnich tras pasar por el INF Clairefontaine, el SM Caen, el FC Lorient y el Borussia Dortmund.

    Por ahora se desconoce quién será su entrenador en el Benfica, pues se rumorea que José Mourinho podría regresar al Real Madrid la próxima semana. 

    Antes incluso de anunciarse su salida, se mencionó a la Juventus de Turín como destino, aunque ese rumor ya se ha enfriado. 

  • Raphael Guerreiro: datos de rendimiento y estadísticas en el FC Bayern

    Juegos93
    Goles14 asistencias
    Asistencias8
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