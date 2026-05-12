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2026-27 club football kitsadidas / Nike
Renuka Odedra

Traducido por

Nuevas equipaciones de fútbol para la temporada 2026-27: se revelan las camisetas de la Juventus, el PSG, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y todos los grandes equipos

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Todas las equipaciones de la temporada 2026-27 en un solo lugar

La temporada 2025-26 acaba de terminar y ya miramos a la 2026-27. Los grandes clubes mundiales presentan sus nuevas equipaciones.

Las principales marcas y clubes se han unido para crear equipaciones excepcionales. Esta avalancha anual muestra lo mejor de la cultura y la moda del fútbol, porque una camiseta es mucho más que un trozo de tela.

Nike, Adidas, New Balance y otras marcas luchan por llamar la atención de los aficionados con diseños renovados cada año, y la demanda crece sin parar. Cuanto más grande, mejor.

Si quieres recordar lo que se lanzó la temporada pasada, echa un vistazo a nuestra guía completa de equipaciones 2025-26.

Desde propuestas futuristas hasta regresos retro, hay opciones para todos. En GOAL analizamos lo que llevarán los grandes equipos en la campaña 2026-27.

Tienda: equipaciones de fútbol 2026-27

  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern de Múnich I Inicio

    La nueva equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27 recupera las raíces del club con su clásico rojo y blanco. El diseño muestra un rojo intenso con finas rayas verticales en tonos similares, tejidas en jacquard para dar profundidad sin perder la icónica silueta.

    Incluye detalles dorados, tono ausente en la equipación local desde principios de la década de 2010. Para celebrar el título de la Bundesliga 2025/26, lleva un escudo dorado con la cacatúa, mascota del club, entre el logotipo del fabricante y el escudo del Bayern.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Inicio

    La equipación local del Borussia Dortmund para la temporada 2026-27 rinde homenaje al espíritu industrial de la ciudad. Inspirada en el acero, el hormigón y la ambición de la región del Ruhr, Puma ha creado una camiseta con un intrincado patrón gráfico en tonos amarillos que cubre el frente y la parte inferior.

    Este motivo geométrico recuerda la estructura de acero de la mina de carbón Minister Stein y la celosía de la Torre U, y rinde homenaje al patrimonio industrial de Dortmund al acercarse el 40.º aniversario del cierre de la mina.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I - Inicio

    La equipación local del Celtic para la temporada 2026-27 celebra el 60.º aniversario de los «Leones de Lisboa». Rinde homenaje al equipo que ganó la Copa de Europa en 1967. Su diseño sencillo recuerda la mítica temporada 1966/67 y las raíces locales de sus jugadores.

    Incluye detalles dorados y un escudo conmemorativo. Su diseño limpio y tradicional incorpora texturas modernas y zonas de ventilación.



  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Inicio

    La equipación local de la Juventus para la temporada 2026-27 recupera la elegancia clásica del club. Olvida los experimentos de “código de barras”; ahora predominan las clásicas rayas verticales blancas y negras, limpias y uniformes. El cuello polo doblado, en blanco impecable, aporta un toque retro y de alta costura, ideal tanto para las calles de Turín como para el Allianz Stadium.

    Destacan los detalles en dorado metalizado, que reemplazan los toques rosas anteriores. Este tono brillante adorna el escudo simplificado de la «J», el logotipo de Adidas Performance y la marca del patrocinador, contrastando con la base monocromática.


  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Inicio

    La equipación local del París Saint-Germain para la temporada 2026/27 supone un profundo retorno a los fundamentos del diseño parisino. Para esta versión, Nike ha dejado de lado los recientes experimentos con pinceladas y gráficos descentrados para devolver la legendaria raya Hechter a todo su esplendor. La base, en vibrante azul Old Royal, resulta más clara y eléctrica que el azul marino anterior. En el centro destaca una ancha franja roja flanqueada por dos líneas blancas.

    Los tradicionalistas celebran que esta banda tricolor se extienda sin interrupciones hasta la espalda, reproduciendo las banderas que ondean los ultras en el Parc des Princes.