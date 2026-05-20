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Arsenal Man City kits adidas/PUMA
Renuka Odedra

Traducido por

Nuevas equipaciones de fútbol para la temporada 2026-27: se presentan las camisetas del Liverpool, Manchester United, Arsenal, PSG y otros grandes equipos

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Todas las equipaciones de la temporada 2026-27 en un solo lugar

La temporada 2025-26 acaba de terminar y ya miramos a la 2026-27. Los principales clubes mundiales presentan sus nuevas equipaciones.

Las principales marcas y clubes se han unido para crear equipaciones excepcionales. Esta avalancha anual muestra lo mejor de la cultura y la moda futbolísticas, porque una camiseta es mucho más que tela.

Nike, Adidas, New Balance y otras marcas luchan por destacar cada temporada con diseños renovados que impulsan la innovación.

Si quieres recordar lo que se lanzó la temporada pasada, echa un vistazo a nuestra guía completa de equipaciones 2025-26.

Desde propuestas futuristas hasta diseños retro, hay opciones para todos los gustos. En GOAL analizamos lo que llevarán los grandes equipos en la campaña 2026-27.

Tienda: equipaciones de fútbol 2026-27

  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    Arsenal I Inicio

    La camiseta del Arsenal 2025-26 conserva la esencia del club: cuerpo rojo intenso y mangas blancas nítidas. Incluye un cuello redondo inspirado en el Emirates y un discreto estampado rojo que añade profundidad.



  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern de Múnich I - Inicio

    La nueva equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27 recupera las raíces del club con su clásico rojo y blanco. El diseño muestra un rojo intenso con finas rayas verticales del mismo tono, tejidas en jacquard para dar profundidad sin perder la icónica silueta.

    Incluye detalles dorados, tono ausente en la equipación local desde principios de la década de 2010. Para celebrar su triunfo en la Bundesliga 2025/26, el diseño incorpora un escudo dorado con la cacatúa, mascota del club, entre el logotipo del fabricante y el escudo del Bayern.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Inicio

    La equipación local del Borussia Dortmund para la temporada 2026-27 rinde homenaje al alma industrial de la ciudad. Inspirada en el acero, el hormigón y la ambición de la región del Ruhr, Puma ha creado una camiseta con un intrincado patrón gráfico en tonos amarillos que cubre el frente y la parte inferior.

    Este motivo geométrico se inspira en la estructura de acero de la mina de carbón Minister Stein y en la celosía de la Torre U, celebrando el patrimonio de la ciudad de cara al 40.º aniversario del cierre de la mina.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I - Inicio

    La equipación local del Celtic para la temporada 2026-27 celebra el 60.º aniversario de los «Leones de Lisboa». Rinde homenaje al equipo que ganó la Copa de Europa en 1967. Su diseño sencillo recuerda a la mítica temporada 1966/67 y a las raíces de los jugadores que la hicieron posible.

    Incluye detalles dorados y un escudo conmemorativo. Su diseño limpio y tradicional incorpora texturas modernas y zonas de ventilación.



  • Inter Milan 2026-27 home kitNike

    Inter de Milán I Inicio

    La equipación local del Inter de Milán para la temporada 2026-27 combina negro y azul Lyon, homenajeando la camiseta de 1998. Detalles en dorado University recuerdan el amarillo del logotipo de Nike y del escudo de entonces.

    El cuello recuperado añade tradición a un diseño actual. En el interior, el mensaje “Made of Milano” subraya el vínculo con la ciudad, un concepto que se repite en los bordes de las rayas, inspirados en las tijeras de sastre, símbolo de la tradición milanesa.


  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Inicio

    La equipación local de la Juventus para la temporada 2026-27 recupera la elegancia clásica del club. Olvida los experimentos de “código de barras” del año pasado: ahora vuelven las clásicas rayas verticales blancas y negras, limpias y ordenadas. El cuello polo doblado, en blanco impecable, aporta un aire retro y sofisticado, perfecto tanto en las calles de Turín como en el Allianz Stadium.

    Los detalles en dorado metalizado reemplazan el rosa anterior y resaltan el escudo de la «J», el logo de Adidas y la marca del patrocinador, creando un contraste lujoso con la base monocromática.


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool I Inicio

    Inspirada en la clásica camiseta local del Liverpool FC de adidas de 1989-91, reconocida por su estampado geométrico y usada en la época de éxitos del equipo de Kenny Dalglish, campeón de liga en 1989/90. El nuevo diseño rinde homenaje a ese momento clave. El fondo rojo intenso lleva un estampado geométrico actual que cubre toda la prenda y recuerda al original de finales de los 80, pero con una ejecución más nítida y moderna.

    Los detalles en blanco puro del logotipo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado integral rediseñado transmite la energía y la actitud de la cultura futbolística de los 80.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United I Inicio

    Inspirada en los años 70, la equipación del Manchester United para la temporada 2026-27 muestra un fondo rojo limpio que resalta el cuello de polo y los puños a rayas, recuperando el estilo clásico del United. El cuello y las finas rayas homenajean a la equipación de la Copa Nacional de 1977, celebrando su 50.º aniversario, y equilibran tradición y modernidad.

    Las tres rayas y el logotipo de adidas en blanco contrastan con el rojo, mientras que toques de negro completan la paleta clásica del club. La firma «United» en la nuca remata el diseño.



  • Manchester City 26-27 home kitPUMA

    Manchester City I Inicio

    La equipación local del Manchester City para la temporada 2026-27 abandona el diseño monocromático y presenta un degradado de azul cielo que va de un tono oscuro en los hombros a blanco en el bajo. Este diseño simboliza los distintos azules usados por el club a lo largo de su historia.

    Lo rematan un cuello y puños blancos, el escudo en plata metalizada y el logotipo del patrocinador a juego, subrayando la evolución moderna del club.




  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Inicio

    La equipación local del París Saint-Germain para la temporada 2026/27 supone un profundo retorno a los fundamentos del diseño parisino. Para esta versión, Nike ha dejado de lado los recientes experimentos con pinceladas y gráficos descentrados para devolver la legendaria raya Hechter a todo su esplendor. La camiseta luce un azul Old Royal más claro y vibrante que el azul marino de temporadas pasadas. En el centro destaca una ancha franja roja flanqueada por dos líneas blancas.

    Los tradicionalistas celebran que esta banda tricolor se extienda sin interrupción hasta la espalda, reproduciendo el movimiento de las banderas de los ultras en el Parc des Princes.