La temporada 2025-26 acaba de terminar y ya miramos a la 2026-27. Los principales clubes mundiales presentan sus nuevas equipaciones.

Las principales marcas y clubes se han unido para crear equipaciones excepcionales. Esta avalancha anual muestra lo mejor de la cultura y la moda del fútbol, porque una camiseta es mucho más que tela.

Nike, Adidas, New Balance y otras marcas compiten por la atención de los aficionados con diseños cada vez más innovadores.

Si quieres recordar lo que se lanzó la temporada pasada, echa un vistazo a nuestra guía completa de equipaciones 2025-26.

Desde propuestas futuristas hasta regresos retro, hay opciones para todos. En GOAL analizamos lo que llevarán los grandes equipos en la campaña 2026-27.