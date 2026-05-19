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liverpool - united 26:27 kitsadidas
Renuka Odedra

Traducido por

Nuevas equipaciones de fútbol para la temporada 2026-27: se desvelan las camisetas del Liverpool, el Manchester United, el Arsenal, el PSG y todos los grandes equipos

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Todas las equipaciones de la temporada 2026-27 en un solo lugar

La temporada 2025-26 acaba de terminar y ya miramos a la 2026-27. Los principales clubes mundiales presentan sus nuevas equipaciones.

Las principales marcas y clubes se han unido para crear equipaciones excepcionales. Esta avalancha anual muestra lo mejor de la cultura y la moda del fútbol, porque una camiseta es mucho más que tela.

Nike, Adidas, New Balance y otras marcas compiten por la atención de los aficionados con diseños cada vez más innovadores.

Si quieres recordar lo que se lanzó la temporada pasada, echa un vistazo a nuestra guía completa de equipaciones 2025-26.

Desde propuestas futuristas hasta regresos retro, hay opciones para todos. En GOAL analizamos lo que llevarán los grandes equipos en la campaña 2026-27.

Tienda: equipaciones de fútbol 2026-27

  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    Arsenal I Inicio

    La camiseta del Arsenal 2025-26 mantiene la identidad del club: cuerpo rojo intenso y mangas blancas nítidas. Incluye un cuello redondo inspirado en el Emirates y un sutil estampado rojo que añade profundidad.



  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern de Múnich I - Inicio

    La nueva equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 2026-27 recupera las raíces del club con su clásico rojo y blanco. El diseño muestra un rojo intenso con finas rayas verticales en tonos similares, tejidas en jacquard para dar profundidad sin perder la icónica silueta.

    Incluye detalles dorados, tono que no se usaba en la equipación local desde principios de la década de 2010. Para celebrar el título de la Bundesliga 2025/26, lleva un escudo dorado con la cacatúa, mascota del club, entre el logotipo del fabricante y el escudo del Bayern.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Inicio

    La equipación local del Borussia Dortmund para la temporada 2026-27 rinde homenaje al espíritu industrial de la ciudad. Inspirada en el acero, el hormigón y la ambición de la región del Ruhr, Puma ha creado una camiseta con un intrincado patrón gráfico en tonos amarillos que cubre el frente y la parte inferior.

    Este motivo geométrico recuerda la estructura de acero de la mina de carbón Minister Stein y la celosía de la Torre U, y rinde homenaje al patrimonio industrial de Dortmund al acercarse el 40.º aniversario del cierre de la mina.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I - Inicio

    La equipación local del Celtic para la temporada 2026-27 celebra el 60.º aniversario de los «Lisbon Lions» y rinde homenaje al equipo que llevó la Copa de Europa a Celtic Park en la mítica temporada 1966/67.

    Incluye detalles dorados y un escudo conmemorativo. Su diseño limpio y tradicional evoca la sencillez de aquella época, mientras que los tejidos texturizados y las zonas de ventilación técnica ofrecen confort moderno.



  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Inicio

    La equipación local de la Juventus para la temporada 2026-27 recupera la elegancia clásica del club. Olvida los experimentos de “código de barras”; ahora las icónicas rayas verticales blancas y negras vuelven limpias y uniformes. El cuello polo doblado, de inspiración retro y en blanco impecable, aporta un toque de alta costura que funciona tanto en las calles de Turín como en el Allianz Stadium.

    Los detalles dorados metalizados reemplazan los toques rosas anteriores y resaltan el escudo simplificado de la «J», el logotipo de Adidas y la marca del patrocinador, creando un contraste lujoso con la base monocromática.


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool I Inicio

    Inspirada en la clásica camiseta local del Liverpool FC de adidas de 1989-91, reconocida por su estampado geométrico y usada en la época de éxitos del equipo de Kenny Dalglish, campeón de la liga 1989/90. El nuevo diseño rinde homenaje a ese momento clave. El fondo rojo intenso lleva un estampado geométrico actual que cubre toda la prenda, fiel al original de finales de los 80 pero con un toque más nítido y moderno.

    Los detalles en blanco puro del logotipo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado integral rediseñado transmite la energía y la actitud de la cultura futbolística de los 80.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United I Inicio

    Inspirada en los 70, la equipación del Manchester United 2026-27 muestra un fondo rojo limpio que resalta el cuello polo y los puños a rayas, recuperando el estilo clásico e inconfundible del club. El cuello y las finas rayas recuerdan a la equipación de la Copa de 1977, celebrando su 50.º aniversario, mientras que su confección actual la hace moderna y nostálgica a la vez.

    Las tres rayas y el logotipo de adidas en blanco contrastan con el rojo, mientras que toques negros completan la paleta clásica del club. La firma «United» en la nuca remata el diseño.



  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Inicio

    La equipación local del París Saint-Germain para la temporada 2026/27 supone un profundo retorno a los fundamentos del diseño parisino. En esta versión, Nike ha dejado de lado los recientes experimentos con efectos de pincelada y gráficos descentrados para devolver a la legendaria raya Hechter a todo su esplendor. La base, en vibrante azul Old Royal, resulta más clara que el azul marino anterior. En el centro destaca una ancha franja roja flanqueada por dos líneas blancas.

    Los tradicionalistas celebran que esta icónica banda tricolor se extienda sin interrupción hasta la espalda, reproduciendo las banderas que ondean los ultras en el Parc des Princes.