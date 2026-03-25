Nueva Caledonia puede clasificarse para el Mundial: jugadores aficionados, sin equipaciones oficiales y 11 000 kilómetros para hacer historia

Nueva Caledonia es el equipo con la posición más baja en la clasificación de la FIFA entre los que pueden clasificarse para el Mundial: ocupa el puesto 150, y sin embargo está a un paso de hacer historia. Además de afrontar un viaje interminable, los jugadores de la selección nacional también deben lidiar con la falta de camisetas oficiales, que llegarán pocos días antes del partido. La selección está formada en su mayoría por jugadores aficionados que han tenido que pedir permiso en el trabajo para participar en el desplazamiento; Nueva Caledonia ha llegado a esta fase tras superar la fase de grupos con Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y las Islas Fiyi, y tras derrotar a Tahití en el primer partido de eliminatoria.