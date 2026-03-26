¡Nueva alerta en la portería del FC Bayern! Jonas Urbig abandona la selección alemana

En el FC Bayern de Múnich vuelven a surgir de repente preocupaciones en la portería: Jonas Urbig ha tenido que abandonar prematuramente la concentración de la selección nacional debido a una lesión capsular en la rodilla derecha que sufrió durante un entrenamiento. El jugador de 22 años, que acababa de ser convocado por primera vez para la selección alemana, queda así descartado; en su lugar entrará Finn Dahmen, del FC Augsburgo.
Dado que Urbig probablemente no habría jugado con la selección alemana de todos modos, esto vuelve a afectar sobre todo al Bayern: de nuevo, alarma de porteros en Múnich.