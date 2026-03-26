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Jonas Urbig FC Bayerngetty

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¡Nueva alerta en la portería del FC Bayern! Jonas Urbig abandona la selección alemana

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Friburgo vs Bayern Múnich
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J. Urbig

El portero Jonas Urbig ha abandonado la concentración de la selección nacional debido a una lesión en la cápsula articular, y de repente vuelve a plantearse la pregunta de quién ocupará la portería del FC Bayern de Múnich tras el parón internacional. El seleccionador nacional, al menos, da cautelosamente el visto bueno.

En el FC Bayern de Múnich vuelven a surgir de repente preocupaciones en la portería: Jonas Urbig ha tenido que abandonar prematuramente la concentración de la selección nacional debido a una lesión capsular en la rodilla derecha que sufrió durante un entrenamiento. El jugador de 22 años, que acababa de ser convocado por primera vez para la selección alemana, queda así descartado; en su lugar entrará Finn Dahmen, del FC Augsburgo.

Dado que Urbig probablemente no habría jugado con la selección alemana de todos modos, esto vuelve a afectar sobre todo al Bayern: de nuevo, alarma de porteros en Múnich.



  • Para Urbig, la situación resulta especialmente amarga, ya que el seleccionador nacional Julian Nagelsmann lo había convocado por primera vez la semana pasada. Ahora, su debut en la selección absoluta termina antes de tiempo. Tras las bajas ya confirmadas de Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha, así como la marcha de Jamie Leweling, se trata del siguiente cambio en la plantilla.

    Al menos hay un ligero respiro: «Se trata más bien de una medida de precaución. No es nada grave. Nos hemos hecho una idea. Tenemos que actuar con sensatez», declaró el seleccionador nacional Julian Nagelsmann el jueves por la noche.

    El seleccionador convocó a Finn Dahmen, del FC Augsburgo, para los partidos contra Suiza el viernes en Basilea y contra Ghana el lunes. El jugador de 27 años ya formó parte de la convocatoria en varias concentraciones durante el otoño de 2025.

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  • A pesar de que la situación de Urbig parece haberse calmado un poco: el FC Bayern sigue teniendo problemas con los porteros

    Si bien la selección nacional pudo suplir rápidamente la baja de Urbig, su nueva lesión en el FC Bayern volverá a ser motivo de preocupación, a pesar del cauto mensaje de tranquilidad procedente del entorno de la DFB. El equipo de Múnich lleva semanas lidiando con importantes problemas de plantilla en la portería. El portero titular, Manuel Neuer, sigue de baja, y además faltan Sven Ulreich y Leon Klanac, los porteros suplentes número tres y cuatro.

    La participación de Urbig en el Bayern ya era dudosa antes del partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, tras sufrir una conmoción cerebral. Si Urbig acaba ausentándose durante más tiempo, el campeón récord se enfrenta de nuevo a un problema en la portería tras el parón internacional.

    En caso de emergencia, podría volver a cobrar protagonismo un portero de la cantera: recientemente ya se barajó como posible alternativa a Leonard Prescott, de tan solo 16 años.

  • Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich

    Fecha

    Hora

    Partido

    Sábado, 4 de abril

    15:30

    SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)

    Martes, 7 de abril

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)

    Sábado, 11 de abril

    18:30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Miércoles, 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

    Domingo, 19 de abril

    17:30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

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