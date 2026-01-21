"Nuestro mejor partido fuera de casa" - Luis Enrique se enfurece por el "fútbol de mierda" tras ver a su equipo "superior" del PSG sufrir una sorpresiva derrota en la Champions League ante el Sporting
'Solo vi a un equipo en el campo'
Un visiblemente agitado Luis Enrique no se contuvo en su evaluación posterior al partido, luchando por comprender cómo su dominante equipo del PSG dejó el Estadio José Alvalade con las manos vacías. A pesar de controlar la posesión y crear numerosas oportunidades, los parisinos fueron derrotados por una falta de definición clínica y lapsos defensivos, permitiendo que el Sporting se llevara una victoria que el técnico del PSG sintió fue esencialmente un robo.
"Perdimos porque ellos marcaron dos goles. Nuestro equipo solo marcó uno", declaró Enrique con franqueza a Canal+ inmediatamente después del pitazo final. Sin embargo, su frustración rápidamente se desbordó mientras ampliaba sobre el desempeño. "El resultado es decepcionante, es una pena. Solo vi a un equipo en todo el partido. Fuimos superiores al oponente, que fue muy bueno. Es decepcionante porque es injusto, es difícil hablar de fútbol en este momento. Fútbol de mie**," exclamó.
Las esperanzas de estar entre los ocho primeros en peligro tras el desliz en Lisboa
La derrota ha complicado el camino del PSG hacia los octavos de final de la Liga de Campeones. Los parisinos tenían la oportunidad de dar un paso gigante hacia la clasificación directa, pero en cambio se encuentran mirando por encima del hombro. Con 13 puntos, el PSG ha caído a un quinto lugar provisional tras las victorias del Real Madrid y el Tottenham, con el Sporting pisándoles los talones.
La derrota significa que la presión ha aumentado significativamente de cara a la última jornada de la fase de liguilla. El PSG debe ahora prepararse para un enfrentamiento de alto riesgo contra el Newcastle en el Parque de los Príncipes la próxima semana. Ese partido será decisivo para determinar si los hombres de Enrique pueden mantener su estatus entre los ocho primeros o si se verán obligados a enfrentar la peligrosa ronda de play-off a doble partido en febrero.
Goles anulados y una pesadilla recurrente.
Para los observadores del PSG esta temporada, el rendimiento en Portugal se sintió como una pesadilla recurrente. El equipo una vez más mostró su capacidad para asfixiar a los oponentes con posesión solo para desmoronarse contra un lado que parecía más débil en el papel. La frustración se vio agravada por una falta de eficiencia y una serie de decisiones arbitrales que fueron en su contra.
Durante una noche extraña en Lisboa, al PSG le anularon tres goles. Un gol fue anulado por una falta de Senny Mayulu en la jugada previa, mientras que a Ousmane Dembélé le anularon dos goles por fuera de juego. Estos márgenes, combinados con la incapacidad de convertir oportunidades legítimas, resultaron fatales.
La 'mejor actuación fuera de casa' del PSG a pesar de la derrota
A pesar del "desastroso" resultado, Enrique se mantuvo desafiante respecto a la calidad del desempeño de su equipo. En una sorprendente afirmación dada la puntuación, elogió la actuación como la mejor que han tenido fuera de casa desde que asumió el cargo. Está convencido de que si los jugadores mantienen este nivel de intensidad y control, los resultados eventualmente seguirán.
"Es nuestro mejor partido fuera de casa. Estoy muy orgulloso de mis jugadores", insistió Enrique. "Con esta mentalidad, estoy seguro de que iremos lejos".
El PSG ahora es quinto en la tabla de la Liga de Campeones, pero cuenta con equipos como el Inter, Atlético de Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Newcastle, Chelsea y Barcelona, todos esperando ingresar entre los ocho primeros y a tres puntos de los actuales campeones a medida que se acerca la ronda final de la fase. El PSG concluirá la fase de la Liga con un enfrentamiento contra el Newcastle el próximo miércoles.