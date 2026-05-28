Si no hay acuerdo antes de su viaje al Mundial, las negociaciones se suspenderán temporalmente. La renovación más allá de 2027 quedará descartada este verano y el VfB podría perder a Undav gratis. A partir del 1 de enero, el internacional alemán podrá negociar libremente con otros clubes.

Para evitarlo, según Bild, el club le presentará una segunda oferta mejorada antes del próximo fin de semana. El máximo goleador del VfB ya rechazó a principios de mayo una primera propuesta de tres años con opción a 2030.

Ahora, el director general Alexander Wehrle y el director deportivo Fabian Wohlgemuth lideran la nueva ofensiva. El consejo de administración ya habría autorizado una propuesta récord con salario base de 5,5 a 6 millones de euros anuales (frente a los 4,5 actuales) y prima de fichaje de 3 millones.