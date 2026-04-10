El club alemán más laureado anunció el viernes al mediodía que Lennart Karl sufrió una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho, según determinó el departamento médico.
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¡Noticia impactante! El FC Bayern de Múnich no podrá contar con su estrella ofensiva en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid
El club de Múnich no ha especificado cuánto tiempo estará de baja el jugador de 18 años. Karl estará ausente «por el momento» y se perderá, al menos, el próximo partido fuera de casa del sábado por la noche contra el FC St. Pauli. «Espero volver pronto. Le deseo al equipo mucho éxito», escribió en Instagram.
Su agente, Michael Ballack, estimó en DAZN que estará de baja unas tres semanas por una distensión muscular.
Por tanto, se perderá también el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid, al que el Bayern recibirá el miércoles en el Allianz Arena.
- AFP
Karl se quedó en el banquillo en el partido de ida contra el Real Madrid
El partido de ida, disputado el martes en el Santiago Bernabéu, se ganó 2-1. Karl no jugó; el técnico Vincent Kompany prefirió a Jamal Musiala en la media punta.
En la Bundesliga ha jugado 24 partidos, con cinco goles y cinco asistencias; en la Liga de Campeones, siete goles y dos asistencias en siete encuentros. En marzo, Julian Nagelsmann lo convocó por primera vez con la selección absoluta alemana, con la que debutó ante Suiza (4-3) y Ghana (2-1).