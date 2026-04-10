El club de Múnich no ha especificado cuánto tiempo estará de baja el jugador de 18 años. Karl estará ausente «por el momento» y se perderá, al menos, el próximo partido fuera de casa del sábado por la noche contra el FC St. Pauli. «Espero volver pronto. Le deseo al equipo mucho éxito», escribió en Instagram.

Su agente, Michael Ballack, estimó en DAZN que estará de baja unas tres semanas por una distensión muscular.

Por tanto, se perderá también el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid, al que el Bayern recibirá el miércoles en el Allianz Arena.