Senegal ya no es el actual campeón de África. La victoria en la Copa Africana de Naciones conseguida a principios de 2026 había generado, inevitablemente, una polémica tras otra y ahora, con una decisión que pasará a la historia, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido retirar el título ganado en el campo a Mané y sus compañeros y otorgárselo a Marruecos, que fue derrotado en la prórroga de aquella controvertida final.
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¡Noticia de última hora!: ¡Se le retira la Copa Africana a Senegal y Marruecos se proclama campeón de 2026!
¿QUÉ PASÓ EN EL TIEMPO DE COMPENSACIÓN?
Una final polémica por la forma en que se llegó a la victoria por 1-0 en la prórroga de Senegal.
En los últimos minutos del partido, de hecho, se produjo una protesta clamorosa por parte de la selección senegalesa, que primero se quejó por un penalti no pitado y luego estalló de rabia por la intervención del VAR, que concedió un penalti a favor de Marruecos por una acción muy similar.
Senegal, a excepción de Mané, abandonó el campo en señal de protesta durante más de 20 minutos y luego, convencido por su capitán, decidió volver al terreno de juego para lanzar el mencionado penalti. Desde el punto de penalti se presentó Brahim Díaz, que intentó un tiro por encima del portero, pero Mendy lo detuvo, llevando el partido a la prórroga.
Allí llegó el gol de Mané, que entregó la copa a los Leones de la Teranga, que se impusieron, precisamente en Marruecos, por 1-0.
LA DECISIÓN DE LA CAF
Sin embargo, la comisión de apelación de la CAF ha vuelto hoy a examinar el partido y ha tomado una decisión sobre el recurso presentado al término del encuentro por la federación marroquí. La comisión ha confirmado que el partido no terminó con un resultado de 1-0 a favor de Senegal tras la prórroga, sino con un 3-0 a favor de Marruecos, con la derrota de Senegal por incomparecencia.
Este es el comunicado: «La selección senegalesa ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) Marruecos 2025, cuyo resultado se ha registrado como 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol».
MOTIVACIÓN: «INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 82 Y 84»
Según ha declarado la CAF, la selección de Senegal ha infringido los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones. En concreto, el artículo 82 establece que: «si un equipo se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes de que finalice el partido sin el permiso del árbitro, se le considerará perdedor por incomparecencia».