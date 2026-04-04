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«Nos sentimos imbatibles»: Lennart Karl lanza un mensaje desafiante al Real Madrid tras el gol de la victoria en el último minuto del Bayern de Múnich
Emociones fuertes en los últimos minutos: Karl remonta el partido
El Bayern logró una dramática victoria por 3-2 sobre el Friburgo en la Bundesliga el sábado, tras remontar en los últimos compases del partido cuando perdía por 2-0 a menos de 20 minutos del final. Thomas Bischof marcó un impresionante gol desde lejos en el minuto 81 y empató en el 92, antes de que el drama alcanzara su punto álgido en el minuto 99, cuando Karl remató a puerta un centro raso de Alphonso Davies para asegurar la victoria.
Esta emocionante victoria llega apenas unos días antes de que el Bayern se enfrente al Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes, lo que le da un enorme impulso de confianza de cara al duelo europeo.
- AFP
Un mensaje desafiante para el Real Madrid
Con la visita al Santiago Bernabéu a la vista, Karl cree que el carácter de la victoria en Friburgo ha supuesto un impulso psicológico perfecto. La confianza dentro de la plantilla está por las nubes mientras se preparan para enfrentarse a los actuales campeones de Europa en el partido de ida de los cuartos de final.
Al hablar del ambiente en el vestuario, Karl dijo: «Lo hemos comentado en el vestuario. Nos da mucha confianza en nosotros mismos. Ha sido muy importante. En estos momentos nos sentimos imbatibles».
Kompany elogia la fortaleza del equipo
Aunque el partido distó mucho de ser perfecto, el entrenador Vincent Kompany no dudó en elogiar la garra demostrada por sus jugadores. El técnico belga señaló que, si bien estaba muy satisfecho con los tres puntos, reconocía que el Friburgo les había complicado mucho las cosas a los visitantes con su presión agresiva y el apoyo de su público.
Kompany argumentó que ganar de una forma tan dramática suele ser más valioso para el espíritu de equipo que una victoria cómoda. «No se puede ganar todos los partidos 3-0 o 4-0 con un fútbol de lujo. Hay que vivir este tipo de emociones a lo largo de una temporada», declaró el técnico de 39 años en la rueda de prensa posterior al partido.
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El sueño de Karl hecho realidad
Para Karl, el gol de la victoria fue un momento que había estado deseando. Tras dar un paso al frente cuando las estrellas veteranas no lograban romper el empate, el joven se ha convertido ahora en un firme candidato a la titularidad.
«Estoy encantado. Es una sensación increíble. Siempre tuve en mente marcar el gol de la victoria en la fase final y arrancarme la camiseta. Por suerte, salió bien, es una sensación increíble. Tenía la corazonada de que hoy marcaría. Sucedió y fue perfecto», dijo Karl al recordar su hazaña.