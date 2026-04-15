«Nos han robado el partido», se quejó Raphinha —que se perdió ambos encuentros por una lesión en el muslo—, según Fabrizio Romano, tras el partido de vuelta del martes.
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«Nos han robado el partido»: la superestrella del FC Barcelona arremete contra los árbitros tras la amarga eliminación y se enfrenta a la afición del Atlético de Madrid
«Los árbitros han estado muy mal», dijo Raphinha. «Es increíble las decisiones que han tomado. No sé cuántas faltas ha cometido hoy el Atlético, y el árbitro no les ha sacado ni una sola tarjeta amarilla...»
Más allá de esa polémica, el árbitro Clément Turpin mantuvo el control en el caliente Metropolitano. Anuló correctamente, con ayuda del VAR, el presunto 3-1 de Ferran Torres que hubiera llevado al Barcelona a la prórroga.
En el 80, expulsó a Eric García, del Barça, y la tensión subió. El central derribó a Alexander Sörloth, recién ingresado, cuando el delantero se encaminaba hacia la portería. La acción se interpretó como falta de último recurso, aunque Jules Koundé podía haber llegado a tiempo de evitar el peligro. Turpin mostró primero amarilla, pero tras consultar el VAR cambió a roja, decisión discutida pero defendible.
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Al Barcelona le habían denegado un penalti en el partido de ida contra el Atlético de Madrid
Raphinha recordó el partido de ida al quejarse: «Está bien fallar en un partido, ¿pero en dos seguidos? No lo entiendo. Me gustaría saber por qué los árbitros le tienen tanto miedo al Barcelona», dijo el brasileño, que vio ambos encuentros sin poder hacer nada.
En la ida, perdida 0-2 en casa, el Barça reclamó un posible penalti. En el 54’, el portero del Atlético, Juan Musso, realizó un saque de puerta que llegó al defensa Marc Pubill. Este detuvo el balón con la mano, lo colocó en la línea del área pequeña y repitió el saque.
El Barça reclamó mano y penalti, pero el árbitro Istvan Kovacs dejó seguir el juego. Quizá porque el balón no había salido del área de cinco metros tras el pase de Musso y, por tanto, no se consideraba aún ejecutado el saque de puerta.
«El portero le pasa el balón y él lo toca con la mano. Eso es clarísimo. No entiendo por qué el VAR no intervino», protestó el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en DAZN.
Raphinha, estrella del Barça, se enfrenta a los aficionados del Atlético
Además, la tarjeta roja a Pau Cubarsi —también por una entrada de último recurso— poco antes del descanso había causado malestar en el Barça. Los blaugranas viajaron a Madrid enfadados, con la intención de remontar el partido.
Al inicio lo lograron: con tantos tempraneros de Lamine Yamal (4') y Ferran Torres (24'), el Barça ganaba 2-0 antes del minuto 30 y empataba la eliminatoria. Sin embargo, en el 31, Ademola Lookman marcó el 1-2 definitivo que dio el pase a las semifinales de la Champions al Atlético.
«Si se analizan ambos partidos en su conjunto, fuimos claramente mejores que el Atlético», se lamentó Flick tras la eliminación del Barcelona. «Al final, así son las cosas y tenemos que aceptarlo».
Tras el pitido final, Raphinha se enzarzó con los aficionados del Atlético que celebraban la victoria, insinuándoles con gestos que quedarían eliminados en semifinales. Probablemente, los colchoneros se enfrentarán en la siguiente ronda al Arsenal, que partía como claro favorito en su eliminatoria de cuartos contra el Sporting de Lisboa y ganó la ida en Portugal por 1-0. El miércoles busca sentenciar la eliminatoria en casa.
- AFP
Juan Musso responde a Raphinha: «Actúa como si les hubieran tenido que pitar tres penaltis»
El portero del Atlético, Musso, respondió a las declaraciones de Raphinha: «No se puede decir que les hayan robado este partido; es una locura».
“Parece que les hubieran pitado tres penaltis y a nosotros cuatro rojas. Ganamos 2-0 en el campo y, si eres el último hombre, te muestran la roja”, añadió, respondiendo a las protestas del Barça por las dos expulsiones.
Resumen de las semifinales de la Liga de Campeones
Fecha
Partido
Martes, 28 de abril
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern o Real Madrid
Miércoles, 29 de abril
Atlético de Madrid vs. Arsenal o Sporting
Martes 5 de mayo
Sporting o Arsenal vs. Atlético de Madrid
Miércoles 6 de mayo
Bayern de Múnich o Real Madrid vs. París Saint-Germain