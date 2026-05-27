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«Nos ha ayudado mucho»: Deco confirma que el Barcelona está «contento» con Marcus Rashford, mientras el Manchester United se plantea su venta definitiva
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El Barcelona se deleita con el impacto de Rashford
Rashford ha relanzado su carrera en Cataluña y Deco ha elogiado su profesionalidad y rendimiento. A pesar de la competencia en el ataque de Hansi Flick, marcó 14 goles, incluido un memorable libre directo en el Clásico que fue uno de los momentos de la temporada.
«Marcus nos ha ayudado mucho. Llegó cedido, asumió la responsabilidad de sustituir a Raphinha y lo hizo muy bien», declaró Deco a BBC Sport. El excentrocampista luso destacó cómo Rashford asumió los periodos en el banquillo: «A veces se queda en el banquillo y no es fácil, pero reaccionó muy bien e hizo todo lo posible».
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¿Un futuro fijo en el Camp Nou?
Según informes, Manchester United aceptaría la salida definitiva de Rashford, por lo que la atención se centra en si Barcelona activará la cláusula de 35 millones de euros (30 millones de libras). Aunque el delantero ha insinuado su deseo de quedarse en La Liga tras una temporada productiva, Deco se mostró evasivo sobre un acuerdo, pero destacó su admiración por el jugador.
El director deportivo del Barça, satisfecho con su rendimiento y con que haya ganado La Liga con nosotros, añadió: «Su temporada ha sido muy buena. Se lo merece, trabaja mucho y se esfuerza por estar aquí. Estamos contentos con él».
El comienzo de una nueva era
El éxito de esta temporada ha convencido a Deco de que el Barcelona está al borde de un nuevo dominio nacional y europeo. Con jóvenes estrellas como Lamine Yamal y Pau Cubarsi, el director deportivo asegura que la plantilla sigue hambrienta de títulos pese a ganar dos Ligas consecutivas al Real Madrid.
«Hemos ganado dos Ligas, pero estos jugadores creen que pueden conseguir más», afirmó Deco. «Y eso es clave: si ellos ven que pueden lograr cosas grandes, siguen buscando más. Para mí, este equipo marca el inicio de una era, porque es muy joven y aún quiere ganar mucho».
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La revolución táctica de Flick da sus frutos
La llegada de Hansi Flick ha cambiado el ambiente en el Barcelona: el técnico alemán ha formado un equipo cohesionado que apuesta por la cantera. Deco cree que la plantilla está tan bien estructurada que el club evitará la renovación masiva de verano.
Al integrar a canteranos de La Masía con estrellas consagradas, Flick ha creado un modelo de éxito sostenible. «Hansi Flick ha construido un equipo, lo que significa que no tendremos que acudir al mercado en busca de cuatro o cinco jugadores», señaló Deco.