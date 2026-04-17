«Nos fuimos con la cabeza alta»: Jude Bellingham habla sobre la polémica eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones

A través de Instagram, el internacional inglés expresó su dolor por la eliminación. Agradeció la inquebrantable dedicación de la afición y prometió mejores días para el club.

En su mensaje público, escribió: «No fue suficiente, pero caímos con honor. Madridistas, os hemos decepcionado, pero siempre os estaremos agradecidos. Los buenos tiempos volverán, porque os los merecéis. Debemos terminar esta temporada lo más fuertes posible. Hala Madrid».



