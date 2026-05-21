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«¡Nos está volviendo locos!»: acusan a Julian Nagelsmann de «andarse con rodeos» con los jugadores de Alemania, y una exestrella prevé un «desastre» antes del Mundial
El regreso de Neuer a la selección alemana
El regreso de Neuer a la selección alemana para el Mundial genera polémica, pese al amplio apoyo por su buen estado de forma. El portero, de 40 años, está listo para recuperar un papel protagonista en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá.
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Babbel califica la comunicación de «desastre»
El exinternacional alemán Babbel cree que el problema no es la convocatoria de Neuer, sino cómo Nagelsmann ha gestionado la situación. Babbel argumentó que la incertidumbre sobre la jerarquía ha generado una tensión innecesaria en la plantilla.
«Su forma de comunicarse es sencillamente un desastre», declaró Babbel a ran. «Esta indecisión desde el principio nos está volviendo locos con nuestro seleccionador. Porque uno quiere instrucciones claras, y todos los jugadores piensan lo mismo.
Matthias Sammer tiene razón: deben ir los mejores al Mundial. No me creo que Nagelsmann se diera cuenta la semana pasada de que Neuer está en forma”.
«Me quito el sombrero ante Baumann»
La mayor víctima parece ser Baumann, quien iba a ser titular tras la lesión de Marc-André ter Stegen. Ahora todo indica que será el suplente de Neuer.
«Baumann ha jugado más de 500 partidos en la Bundesliga y ha tenido una temporada excelente», dijo Babbe. «Si no confío en él, debería saberlo con antelación, no solo 14 días antes del anuncio. ¿Y si Neuer se lesiona de nuevo? ¿Entonces Baumann será lo suficientemente bueno? Ya nadie puede tomarse eso en serio».
«Me quito el sombrero ante Oli Baumann por seguir queriendo ir al Mundial y aceptarlo. Probablemente yo habría reaccionado de otra manera y habría dicho: “Si no confías en mí, entonces haz lo que te dé la gana por tu cuenta”».
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Alemania se prepara para una fase decisiva del Mundial
Ahora todos los ojos están sobre la lista final de Nagelsmann y si sus decisiones calmarán el ambiente en la selección antes del Mundial. En el torneo, la «Die Mannschaft» está en el Grupo E con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.