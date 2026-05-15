«Nos dejó boquiabiertos»: Thomas Tuchel cautivó a los dirigentes del fútbol inglés en una reunión secreta

«Sin duda, Thomas nos ha impresionado. Presentó un plan detallado en PowerPoint para conseguir la segunda estrella, con cada día de los próximos 18 meses en St. George’s Park», afirma Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA.

Pero el alemán no solo brilló por el contenido, sino por «la pasión y elocuencia con que lo expuso». La reunión se celebró en una sala alquilada en el aeropuerto de Múnich; cada parte llegó en un vuelo distinto para pasar desapercibida. Tuchel superó a muchos candidatos y obtuvo el cargo.

Bullingham añadió que el elegido se determinó tras un análisis de datos muy detallado. «Los datos permiten ver qué técnicos destacan en la formación de jugadores, en eliminatorias y en otros aspectos», concluyó el director de la FA.