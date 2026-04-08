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«Nos daban náuseas»: una exestrella de la selección italiana recuerda los «brutales» entrenamientos de Antonio Conte y respalda al entrenador del Nápoles para que vuelva a dirigir la selección nacional
Conte encabeza la lista de candidatos para la selección italiana
Tras la eliminación de Italia en la repesca y la salida de Gattuso, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) apunta a Conte como candidato para liderar una nueva era. El técnico, de 56 años, ya dirigió a la azzurra entre 2014 y 2016 con un balance de 14 victorias en 24 partidos. Aunque su contrato con el Nápoles vence en 2027, su experiencia en la reconstrucción de equipos lo convierte en la opción ideal para acabar con la ausencia italiana en las grandes citas.
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«Conte te saca de quicio»
Giaccherini, que rindió a su mejor nivel con Conte tanto en clubes como en la selección, cree que el exigente estilo del técnico es justo lo que la plantilla necesita para recuperar su espíritu competitivo. Asegura que nadie supera su capacidad para infundir un espíritu de lucha colectivo en el fútbol moderno.
Tras reflexionar sobre el impacto mental y físico de trabajar a sus órdenes, Giaccherini declaró a La Gazzetta: «Es el líder en quien confiar en los momentos difíciles. Prepara a sus jugadores como soldados para una batalla, justo lo que se necesita ahora. Su forma de trabajar cala hondo: si le sigues, creces. Por él, los jugadores lo dan todo. Sabe crear un vínculo único y transmitir sus ideas con rapidez. En el campo siempre sabes qué hacer, porque lo has repetido hasta el agotamiento en los entrenamientos».
Fuerza física más allá del límite
El exextremo recordó las duras exigencias físicas que Conte imponía en los parones internacionales en Coverciano. Aunque las sesiones eran muy duras, Giaccherini cree que los resultados justificaban esos métodos implacables para forjar un equipo unido.
Añadió: «Recuerdo sesiones en Coverciano en las que vomitábamos. Necesitábamos máscaras de oxígeno para llegar al final. Salíamos completamente agotados.
Las sesiones eran brutales, pero en el campo volábamos. Nos decía que rendir bien era nuestra misión y que debíamos ser soldados listos para la batalla. No teníamos superestrellas, pero nuestro hambre marcó la diferencia.
«Es el mejor. Nos llevará de vuelta al Mundial. Ya ha demostrado que puede hacerlo bien con la selección. Su trayectoria lo dice todo: reconstruyó la Juventus, el Inter y el Nápoles. Y haría lo mismo con Italia, ahora más que nunca».
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Cómo hacer frente a un vacío de liderazgo
La contratación de Conte se complica por un vacío de poder en el fútbol italiano tras las dimisiones del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, y del jefe de la delegación, Gianluigi Buffon. Antes de negociar con el Nápoles, la federación debe formar una nueva dirección. El objetivo es recuperar el orgullo de una selección cuatro veces campeona del mundo, presionada por tres ausencias consecutivas en la escena mundial.