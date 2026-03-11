Getty Images Sport
Noni Madueke afirma que su «instinto» fue lo que le llevó a provocar el penalti a favor del Arsenal, y el suplente admite que el estado de ánimo de los Gunners «no es muy bueno» tras el empate con el Bayer Leverkusen
Impacto instintivo en el partido de ida
Madueke demostró ser el jugador decisivo durante el empate 1-1 de su equipo contra el Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Al entrar en el campo en la última media hora en el BayArena, el internacional inglés inyectó el ritmo que tanto necesitaba el equipo de Mikel Arteta después de que se quedara atrás al comienzo de la segunda parte. Al final del partido, Madueke llevó el balón al área del Leverkusen, pero cayó tras una entrada de Malik Tillman, aunque el equipo local protestó por la decisión.
En declaraciones al sitio web oficial del Arsenal tras el partido, Madueke señaló sus tendencias naturales como la fuerza motriz detrás de ese momento. «Siempre pienso que puedo tener un impacto, tanto si empiezo el partido como si estoy en el banquillo», dijo el extremo Noni. «Mi instinto me dijo que entrara en el área cuando recogí el balón, así que simplemente lo hice».
Reacción del vestuario ante el empate
Aunque un empate fuera de casa en Europa suele considerarse un resultado positivo, el alto nivel de exigencia dentro del Arsenal hizo que las sensaciones fueran algo contradictorias al final del partido. Madueke ofreció una valoración sincera del ambiente entre sus compañeros, que se preparan para llevar la eliminatoria de vuelta al norte de Londres con todo por decidir.
El delantero cree que el historial del equipo en el Emirates Stadium les dará ventaja en el partido de vuelta. «El ambiente en el vestuario no es fantástico, pero tampoco es terrible», explicó. «Creo que todo está por decidir en Londres, en nuestro estadio, donde somos muy, muy buenos. Sí, todo está por decidir y todo el mundo está bien».
Elogios para Havertz y la profundidad del equipo
El penalti ganado por Madueke fue transformado con sangre fría por Kai Havertz, que volvió para atormentar a su antiguo club en Alemania. El joven extremo no tardó en elogiar al internacional alemán por su fiabilidad desde los 11 metros y destacó la increíble profundidad de la plantilla del Arsenal esta temporada en su búsqueda de la gloria continental.
Contar con varios jugadores capaces de influir en los partidos de alto nivel es una gran ventaja para el equipo de la Premier League, como señaló Madueke. «Kai es un jugador de clase», afirmó. «Obviamente, todo el mundo conoce sus cualidades, todo el mundo conoce la profundidad que tenemos en este equipo, así que, tanto si empiezas como si terminas, siempre hay espacio para que puedas dejar huella. Estoy impaciente, sé que el ambiente va a ser increíble. Los vamos a necesitar y estamos seguros de que lo conseguiremos».
El Arsenal afronta partidos cruciales en casa
Con el empate europeo en 1-1, todas las miradas se dirigen ahora a una semana crucial en el Emirates Stadium. Antes de recibir al Bayer Leverkusen el próximo martes en el decisivo partido de vuelta, el Arsenal debe superar el sábado el choque liguero contra el Everton. Los Gunners dominan actualmente la Premier League, situándose en lo más alto de la tabla con una ventaja de siete puntos.
