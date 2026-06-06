Según los médicos, el delantero de 18 años del Bayern de Múnich sufrió una rotura de fibras en el último entrenamiento antes del amistoso contra Estados Unidos del sábado a las 20:30. Se pierde el torneo.
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¡Nombres sorprendentes! Tras la exclusión de Lennart Karl del Mundial, Lothar Matthäus habría convocado a «otro jugador»
Sorprendentemente, el seleccionador Julian Nagelsmann convocó a Ouedraogo, joven del RB Leipzig con un partido en la absoluta, para sustituir a Karl. El centrocampista de 20 años puede actuar en la banda o en el centro del campo.
«Con Assan Ouedraogo incorporamos a un jugador que, al igual que Lenny, debutó de forma fantástica con nosotros. Tiene gran talento y debe jugar con valentía y sin complejos», explicó Nagelsmann.
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Matthäus: «Seguramente habría habido otros jugadores»
Matthäus no comprende la convocatoria de Ouedraogo, quien se perdió gran parte de la temporada pasada por una lesión de rodilla y solo recuperó su nivel en el tramo final.
«Probablemente habría elegido a otro jugador», reconoció el futbolista con más partidos internacionales de la historia en una entrevista con RTL/ntv y sport.de.
En vez de otro jugador ofensivo, habría preferido un recambio para el lateral derecho, donde Joshua Kimmich es titular y no tiene un suplente claro.
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Matthäus propone a Vagnoman y Baku como suplentes.
Josha Vagnoman, del VfB Stuttgart, y Ridle Baku, del RB Leipzig, podrían haber sido candidatos, según el técnico de 65 años: «Hay que valorar todo y supongo que Julian Nagelsmann ya lo ha pensado».
Vagnoman jugó en marzo contra Ghana (2-1), tras tres años ausente de la selección, y Baku, con ocho partidos internacionales, lo hizo por última vez en noviembre de 2025 ante Eslovaquia (6-0).
En ataque también hubo alternativas: Matthäus citó a Said El Mala, del 1. FC Köln, y a Chris Führich, del VfB Stuttgart, extremos puros a diferencia de Ouedraogo. «Habría llamado al menos a un jugador de banda», añadió, para ganar variantes.