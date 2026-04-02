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«No voy a decirlo ahora»: Don Garber no descarta el sistema de ascenso y descenso en la MLS y confía en que la liga atraiga a grandes estrellas tras el Mundial de 2026
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Conseguir a grandes nombres
Garber admitió que la liga tiene una estructura totalmente diferente a la que heredó en 1999. Cuando se le preguntó por el atractivo global de la MLS durante su aparición en el programa «The Late Run», el directivo afirmó que el panorama del fútbol estadounidense ha cambiado por completo, y se mostró convencido de que la liga conseguirá atraer a más grandes estrellas en el futuro:
«En su día, era difícil traer aquí a los grandes nombres. Ahora no es tan difícil. Sinceramente, creo que son ellos quienes nos llaman», dijo Garber.
Garber destacó el éxito del Inter de Miami al fichar a Lionel Messi como prueba de su éxito:
«Habéis leído todas las noticias sobre el Barcelona. Habéis leído sobre los saudíes. Nosotros ganamos. Quiero decir, le convencimos para que lo hiciera, y no es que no esté aquí ganando trofeos. Se está dejando la piel. Así que creo que no hay límite en cuanto a quién podría ser», dijo Garber.
También abordó las críticas en torno al fichaje de Messi por el Miami. Muchos han señalado que la liga no ha aprovechado lo suficiente la adquisición de Messi desde el punto de vista del marketing. Garber desestimó esa idea:
«Leo ha hecho mucho por nosotros. Voy a dejar que él —y me van a criticar por esto— haga lo suyo y no sienta necesariamente que tiene que aparecer en los medios. Aunque ha sido fantástico con nosotros. Graba anuncios, graba promociones. No es algo para todo el mundo, pero los chicos que lo hacen por nosotros en nuestros eventos de medios y marketing, y que salen en nuestros anuncios, me alegro por ellos y se lo agradezco», dijo Garber.
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Un llamamiento constante
Garber también reveló que está reflexionando sobre el futuro de la liga. Aunque Messi firmó una renovación a largo plazo en Miami que podría mantenerlo en Estados Unidos hasta 2028, el comisionado ya tiene en mente a otros grandes nombres.
«Me encantaría ver a alguien que pudiera llevar nuestra liga al mismo nivel al que nos llevó Messi y llevarla aún más lejos. ¿Es Vini? No lo sé. Quiero decir, ¿es Mbappé?», especuló.
Sin embargo, admitió que Christian Pulisic sería una incorporación muy importante para la MLS.
«Pulisic supondría un punto de inflexión para nuestra liga», afirmó.
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No están gestionando bien el caso de Freddy Adu
Garber reconoció, sin embargo, que la liga no supo gestionar bien el caso de Freddy Adu. El adolescente se vio catapultado al centro de la atención con solo 14 años y vio cómo su carrera se esfumaba tras no lograr destacar en tres clubes distintos de la MLS:
«No gestionamos bien el caso de Freddy. No estaba preparado. La liga tampoco lo estaba», afirmó Garber. «Necesitábamos algo. Teníamos a un chico que jugaba en el Mundial Juvenil y con esos contratos de patrocinio que tenía... Era un niño, y le presionamos, y el equipo le presionó, y no estoy seguro de que eso fuera lo mejor para Freddy».
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Dudas sobre el ascenso y el descenso
A Garber también le preguntaron sobre la posibilidad de que se introdujera el sistema de ascenso y descenso en la MLS. En diciembre de 2025 admitió que no podía descartarlo. Y en la entrevista se reafirmó en esa idea:
«Solía decir: “Nunca, jamás, jamás”, pero ahora no lo diré. No sé cómo será la liga», afirmó Garber.
Especuló sobre cómo podría ser el formato, y destacó que una mayor expansión de la liga podría obligarles a plantearse ciertas cosas:
«Quizá haya 32 equipos, se necesiten dos divisiones y haya que introducir el sistema de ascenso y descenso. Quizá se fusione con otra liga», dijo.