«No volverá a pasar nunca»: por qué el logro del Nottingham Forest no tendrá parangón, según afirma una leyenda de los Reds, quien sostiene que su impresionante impacto en la Premier League merece un mayor reconocimiento

Crossley sabe perfectamente qué cualidades busca, muchas de las cuales comparten aquellos compañeros emblemáticos con los que jugó en su día en el Forest. Cuando se le pidió que eligiera a cinco de ellos para completar el equipo ideal de fútbol 6 —en el que él ocuparía la portería—, Crossley respondió: «La verdad es que me resultó bastante fácil. Solo hubo algunos casos en los que tuve que pensarlo un poco. Pero durante mi etapa en el club —desde que era un YTS, durante 12 años, hasta que debuté a los 19 años— jugué con algunos futbolistas increíbles. Así que se volvió más difícil cuanto más empezaba a pensar desde el principio. Pero disfruté mucho de mi etapa con Frank Clark cuando nos clasificamos para Europa, y lo hicimos muy bien en esos tres años. Realmente no se le da el reconocimiento que se merece lo que Frank hizo en el club de fútbol.

«Así que me he decantado por Stuart Pearce, por razones obvias. Es nuestro capitán. Es nuestro líder. Me he decantado por Des Walker. Sigo en contacto con Des. Sigo hablando con él regularmente. Nunca cambia. Lo quiero muchísimo. ¡Qué gran jugador! Roy Keane llegó de Irlanda con 18 años y yo pensaba: “Vaya, ¿quién es este tipo?”.

«Lars Bohinen, solía verlo entrenar y luego, cuando volvía del entrenamiento, cogía uno de esos balones realmente pequeños, de los minúsculos, salía al campo del City Ground y hacía todos sus pequeños regates y pases por detrás. Y se compenetraba muy bien con Bryan Roy y Stan Collymore.

«Me quedo con el gran Stan. Probablemente sea uno de los mejores delanteros con los que he jugado en dos años, por los goles que marcó. La charla de Frank Clark solía ser: “Cuando tengáis el balón, pasáoslo a Stan”. ¿Qué tiene eso de complicado?

«Así que yo, Pearcey, Des Walker, Roy Keane, Lars Bohinen y Stan Collymore. Menudo equipo. Y hay tantos que se han quedado fuera. Teddy Sheringham, me encanta como jugador. Steve Chettle, el Sr. Steady Eddie, uno de los jugadores con más partidos disputados en el Forest. Y luego están Webby [Neil Webb], Hodgey [Steve Hodge] y Nigel Clough. ¡La verdad es que se podrían elegir 100 jugadores!».