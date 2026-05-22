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GFX Florentino Perez Joan LaportaGetty/GOAL
Yosua Arya

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«¡No vamos a permitir esto!» - El presidente del Barcelona responde al «grotesco» ataque de Florentino Pérez y acusa al dirigente del Real Madrid de encubrir los fracasos del club

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El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha respondido con dureza a Florentino Pérez, calificando de «grotescas» sus recientes acusaciones sobre el caso Negreira. Laporta sugiere que estas acusaciones son una cortina de humo para ocultar la sequía de títulos del Real Madrid en las dos últimas temporadas.

  • Laporta responde a Pérez por los comentarios sobre Negreira

    El presidente del Barcelona respondió con dureza a las recientes declaraciones de Pérez. Durante una rueda de prensa en la que anunció su candidatura a la reelección, Pérez afirmó que el caso Negreira había provocado que se «robara» títulos al Madrid. Laporta acusó a Pérez de intentar desviar la atención de la falta de éxitos del Madrid en los últimos dos años.

    Insistió en que el Barcelona no toleraría lo que describió como acusaciones falsas dirigidas al club. Además, confirmó que las relaciones entre ambos clubes se han deteriorado aún más por la investigación arbitral en curso. Pérez había calificado esa relación como «completamente rota».

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  • Joan Laporta AFP/Josep Lago

    Laporta tilda la estrategia de Pérez de «grotesca»

    Laporta mostró frustración al comentar la rueda de prensa de Pérez y la gestión del caso Negreira por parte del Madrid.

    «Fue grotesco, pero tenía estrategia», afirmó Laporta, según Marca. «Querían desviar la atención de dos años sin ganar nada, y eso les preocupa.

    Tienen que justificar lo injustificable y la mejor forma es crear polémica y lanzárnosla a Barcelona. No lo permitiremos; el club reaccionará».

  • Laporta promete una reacción «contundente»

    También sugirió que la atención que presta el Madrid al Barcelona refleja una falta de seguridad dentro del club, y afirmó que él y su equipo reaccionarían si los blancos atacaran al equipo catalán.

    Dijo: «Mientras no usen al Barça para ocultar sus problemas, lo respeto. Pero cuando lo usan, reaccionamos. En esa rueda de prensa intentaron utilizar al Barça de forma grotesca, difundiendo falsedades sobre un tema concreto. No comentaré el otro asunto; me importa poco lo que digan en Madrid o del Real Madrid. Cuando hablan del Barça, reaccionamos con contundencia. Yuste describió esa rueda de prensa y estoy de acuerdo».

  • Florentino PerezGetty Images

    El Barça se prepara para nuevas repercusiones

    Se espera que el Barcelona siga defendiendo públicamente su postura ante las crecientes tensiones con el Madrid. Laporta ya avisó que el club responderá con firmeza a las acusaciones que considere falsas o perjudiciales. La disputa probablemente aumentará el escrutinio sobre el caso Negreira y la presión sobre ambos clubes, dentro y fuera del campo.

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