El director deportivo Christoph Freund ha defendido al FC Bayern de Múnich frente a las críticas recibidas por sus comentarios sobre el árbitro tras el empate 1-1 contra el Bayer Leverkusen en la última jornada.
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«¡No vamos a dejar que nos callen!»: Christoph Freund defiende las duras críticas del FC Bayern hacia el árbitro
«En Leverkusen hubo muchas emociones y muchas decisiones polémicas. Nos enfadamos y lo expresamos abiertamente. Es nuestro derecho, y otros equipos también lo hacen. El FC Bayern seguirá defendiendo su opinión en el futuro. Como FC Bayern, siempre diremos lo que pensamos y no dejaremos que nos callen», declaró el austriaco en la rueda de prensa previa al partido de la Bundesliga del sábado contra el Union Berlin (15:30 h).
El partido contra el Leverkusen no transcurrió nada bien; hubo dos jugadas en particular que provocaron el descontento del Bayern: la tarjeta amarilla-roja a Luis Díaz tras una supuesta simulación en el área, así como la anulación de un gol de Harry Kane por mano.
El presidente honorario Uli Hoeneß reaccionó airadamente tras el partido ante las decisiones de los árbitros y habló de «la peor actuación de un equipo arbitral que he visto nunca en un partido de la Bundesliga».
Horst Heldt sale en defensa de los árbitros: «No lo tienen fácil»
En vísperas del duelo del sábado, el director general del Union Berlin, Horst Heldt, salió en defensa de los árbitros y advirtió: «No lo tienen fácil. Porque, naturalmente, cada situación es observada y seguida con lupa. Y eso no está bien». Freund respondió con serenidad a estos temores y dejó claro que el FC Bayern no comparte tales preocupaciones.
Para el campeón alemán, el asunto está «cerrado», explicó Freund. «Los árbitros son una parte importante del fútbol. También es importante que se les proteja y que puedan rendir al máximo. Todo el mundo lo sabe: clubes, jugadores, directivos y entrenadores. Siempre habrá partidos en los que se den situaciones polémicas y en los que haya días mejores y días peores».
El FC Bayern avanza a pasos agigantados hacia el título de liga y, a ocho jornadas del final, cuenta con nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Borussia Dortmund.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 21 de marzo
15:30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15:30
SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
Martes, 7 de abril
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)