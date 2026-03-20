«¡No vamos a dejar que nos callen!»: Christoph Freund defiende las duras críticas del FC Bayern hacia el árbitro

«En Leverkusen hubo muchas emociones y muchas decisiones polémicas. Nos enfadamos y lo expresamos abiertamente. Es nuestro derecho, y otros equipos también lo hacen. El FC Bayern seguirá defendiendo su opinión en el futuro. Como FC Bayern, siempre diremos lo que pensamos y no dejaremos que nos callen», declaró el austriaco en la rueda de prensa previa al partido de la Bundesliga del sábado contra el Union Berlin (15:30 h).

El partido contra el Leverkusen no transcurrió nada bien; hubo dos jugadas en particular que provocaron el descontento del Bayern: la tarjeta amarilla-roja a Luis Díaz tras una supuesta simulación en el área, así como la anulación de un gol de Harry Kane por mano.

El presidente honorario Uli Hoeneß reaccionó airadamente tras el partido ante las decisiones de los árbitros y habló de «la peor actuación de un equipo arbitral que he visto nunca en un partido de la Bundesliga».