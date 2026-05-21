Farioli, exentrenador del Ajax, atribuyó su salida tras una temporada a problemas internos. En entrevista con ESPN, el italiano denunció disfunciones en el club pese a haber rozado el título de la Eredivisie.

Según él, las políticas internas y las luchas de poder frenaban el progreso del club. Las aspiraciones al título del Ajax se desmoronaron al final de la temporada, y el equipo perdió una posición que parecía sólida en las últimas jornadas. Desde entonces, el italiano se ha trasladado a Portugal y ha logrado el título de liga con el Oporto en su primera temporada.