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Trevoh Chalobah Chelsea 2025-26Getty
Donny Afroni

Traducido por

«No tiene nada que ver con el esfuerzo»: Trevoh Chalobah discrepa del entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, tras la derrota ante el Brighton y sale en defensa de sus compañeros

T. Chalobah
Chelsea
L. Rosenior
Brighton
Premier League

La temporada del Chelsea vive una crisis tras perder 3-0 en Brighton, su quinta derrota ligera consecutiva sin marcar. El vestuario arde: Trevoh Chalobah ha contestado públicamente al entrenador Liam Rosenior sobre la implicación del plantel.

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    Aumentan las tensiones internas en Stamford Bridge

    El equipo de Rosenior mostró poca organización desde el inicio y encajó un gol de Ferdi Kadioglu a los tres minutos, al que siguieron los tantos de Jack Hinshelwood y Danny Welbeck. Esta derrota marca la primera vez en 114 años que el club sufre cinco derrotas consecutivas en liga sin marcar. Chalobah, de vuelta en el once tras más de un mes, lideró un esfuerzo defensivo desesperado; pese a un despeje sobre la línea en la primera parte, acabó formando parte de una zaga a menudo desbordada. Rosenior fue claro: la actuación fue «inaceptable en todos los aspectos».

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    Chalobah responde

    Chalobah discrepó de la visión de Rosenior sobre el partido. Elogió el esfuerzo de sus compañeros del Chelsea y afirmó que poco más podían haber hecho. En defensa del equipo, el defensa subrayó que el esfuerzo físico fue enorme a pesar del marcador.

    «Los chicos se dejaron la piel; todos en el vestuario están cansados. No se trata de esfuerzo: dimos todo, pero hoy nos ganaron», insistió Chalobah.

  • Rosenior culpa a la actitud de los jugadores

    Rosenior fue muy crítico y atribuyó la derrota al estado anímico del equipo, no a los fallos tácticos. «Esta noche no ha sido una cuestión de táctica, sino de ganas», afirmó. La diferencia entre su opinión y el testimonio de Chalobah refleja un claro problema de comunicación entre el banquillo y el campo.

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una clara desconexión en el Chelsea

    La falta de consenso sobre qué falla preocupa a los Blues. Con la semifinal de la FA Cup ante el Leeds próxima, el momento del desacuerdo público es crítico para la directiva de Stamford Bridge. Además, el Chelsea podría quedarse fuera de la Liga de Campeones; su próximo partido de Premier League es contra el Nottingham Forest el 4 de mayo.

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