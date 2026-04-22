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«No tiene nada que ver con el esfuerzo»: Trevoh Chalobah discrepa del entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, tras la derrota ante el Brighton y sale en defensa de sus compañeros
- AFP
Aumentan las tensiones internas en Stamford Bridge
El equipo de Rosenior mostró poca organización desde el inicio y encajó un gol de Ferdi Kadioglu a los tres minutos, al que siguieron los tantos de Jack Hinshelwood y Danny Welbeck. Esta derrota marca la primera vez en 114 años que el club sufre cinco derrotas consecutivas en liga sin marcar. Chalobah, de vuelta en el once tras más de un mes, lideró un esfuerzo defensivo desesperado; pese a un despeje sobre la línea en la primera parte, acabó formando parte de una zaga a menudo desbordada. Rosenior fue claro: la actuación fue «inaceptable en todos los aspectos».
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Chalobah responde
Chalobah discrepó de la visión de Rosenior sobre el partido. Elogió el esfuerzo de sus compañeros del Chelsea y afirmó que poco más podían haber hecho. En defensa del equipo, el defensa subrayó que el esfuerzo físico fue enorme a pesar del marcador.
«Los chicos se dejaron la piel; todos en el vestuario están cansados. No se trata de esfuerzo: dimos todo, pero hoy nos ganaron», insistió Chalobah.
Rosenior culpa a la actitud de los jugadores
Rosenior fue muy crítico y atribuyó la derrota al estado anímico del equipo, no a los fallos tácticos. «Esta noche no ha sido una cuestión de táctica, sino de ganas», afirmó. La diferencia entre su opinión y el testimonio de Chalobah refleja un claro problema de comunicación entre el banquillo y el campo.
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Una clara desconexión en el Chelsea
La falta de consenso sobre qué falla preocupa a los Blues. Con la semifinal de la FA Cup ante el Leeds próxima, el momento del desacuerdo público es crítico para la directiva de Stamford Bridge. Además, el Chelsea podría quedarse fuera de la Liga de Campeones; su próximo partido de Premier League es contra el Nottingham Forest el 4 de mayo.