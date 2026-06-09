1376 días después de su último partido, la tenista de 44 años celebró un exitoso regreso a las pistas.
Traducido por
«No tenía nada mejor que hacer»: Serena Williams celebra su exitoso regreso al tenis tras 1376 días de descanso
La 23 veces campeona de Grand Slam, junto a la canadiense Victoria Mboko (19), venció en su debut en dobles a Nicole Melichar-Martínez (EE. UU.) y Erin Routliffe (Nueva Zelanda) por 7-6 (7-2) y 6-2. En cuartos de final se medirá a la veterana alemana Laura Siegemund (38) y a la canadiense Leylah Fernández.
«Me lo he pasado muy bien con Vicky. Realmente he podido confiar en ella», dijo Williams antes de explicar, con un guiño y entre las risas del público, los motivos de su regreso: «Es que no tenía nada mejor que hacer; estaba harta de estar sentada en casa». Luego recibió los abrazos de sus dos hijas.
A pesar de su edad y de su larga pausa competitiva, la estadounidense mostró estar en forma y confió en sus potentes golpes de fondo y servicio. El público también disfrutó de algunas de sus típicas jugadas destacadas.
Tras su espectacular regreso en Londres, planea competir la próxima semana en el WTA de Berlín, también solo en dobles. Por ahora no ha anunciado su vuelta a los individuales. «Por ahora, la respuesta es no. Debería entrenar más para el individual, ya veremos si lo consigo», añadió.
«Me lo he pasado genial»: Williams celebra su exitoso regreso
Williams explicó los motivos de su regreso tras casi cuatro años de pausa. «Ahora hay muchos factores, sobre todo que mis hijos me vean jugar», afirmó la madre de dos. Podría competir en Wimbledon, torneo que ha ganado siete veces.
Su hermana Venus, de 45 años y siete veces campeona de Grand Slam, volvió el verano pasado y este año competirá en Bad Homburg.