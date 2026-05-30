«¡No tenemos a Pelé ni a Ronaldo!» - Carlo Ancelotti admite que Brasil carece de estrellas para el Mundial, ante los temores por la lesión de Neymar, y prioriza el esfuerzo colectivo

El seleccionador de Brasil, Ancelotti, restó importancia a la idea de tener una «estrella» indiscutible. En la previa del amistoso contra Panamá en el Maracaná, el exentrenador del Real Madrid destacó que el camino al éxito en el Mundial se basa en repartir la carga, no en el talento individual.

«El jugador más experimentado debe asumir más responsabilidad; el más joven, menos presión. Todos tenemos mucha responsabilidad y presión, así que debemos compartirla para que disminuya», afirmó Ancelotti en rueda de prensa. «A veces se dice que Brasil no tiene una estrella. Quizá sea cierto, no tenemos a Pelé, Romario ni Ronaldo, pero podemos compartir la responsabilidad».

Hemos trabajado mucho la defensa y seguiremos haciéndolo. No quiero quitarles creatividad a los de ataque; tienen mucha calidad. En defensa trabajamos cada día hasta el último partido del Mundial; todos, defensas, laterales y centrocampistas, tienen un papel importante».