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Pep Guardiola Man City stay GFXGOAL
Richard Martin

Traducido por

¡No te vayas ahora, Pep! El último proyecto del Manchester City acaba de empezar a cuajar y Guardiola necesita ver hasta dónde puede llevarlo

La última vez que el Manchester City venció al Arsenal en una final de la Copa de la Liga marcó el inicio de la dinastía de Pep Guardiola. Por eso, la victoria del domingo sobre los Gunners en Wembley, con la que se alzó con el trofeo por quinta vez —más que ningún otro entrenador en la historia de la competición—, sería sin duda una forma muy adecuada de poner el broche final a la década de dominio del técnico catalán en el fútbol inglés.

Aunque la Carabao Cup sea el cuarto trofeo más importante que el City aspira a ganar cada año, esta victoria, tan contundente y lograda frente al equipo que Guardiola ha calificado con razón como el mejor de Inglaterra —si no de Europa—, ha hablado por sí sola.

Pase lo que pase de aquí al final de la temporada, con el City aún con opciones de alcanzar al Arsenal en la lucha por el título y con buenas posibilidades de ganar la FA Cup, Guardiola siempre podrá saborear ese momento. Recordará con cariño cómo se impuso a su antiguo aprendiz, Mikel Arteta, y cómo Nico O'Reilly, el aficionado del City de la cantera al que Guardiola incorporó por primera vez a los entrenamientos del primer equipo cuando tenía 17 años, sentenció a los Gunners en tan solo cuatro minutos.

Algunos podrían argumentar que esa es una buena razón para que Guardiola se retire al final de esta temporada, un año antes de que termine su contrato, y se marche con la cabeza bien alta. Es lo que muchos esperan que haga. Pero después de ver exactamente de lo que es capaz este equipo joven y renovado, Guardiola debería quedarse y ver hasta dónde puede llevarlos...


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Una hazaña aún mayor que la de 2018

    Guardiola no tardó en establecer comparaciones entre la victoria del domingo y la goleada por 3-0 al Arsenal de Arsène Wenger en 2018. Dijo: «Es como hace diez años, cuando jugamos aquí la primera final de la Carabao Cup contra el Arsenal. Para James [Trafford] es su primera final, Matheus [Nunes] acaba de llegar, [Abdukodir] Khusanov solo lleva un año aquí, Nico [O'Reilly] me impresionó en su primera temporada y para Antoine [Semenyo] es la primera final que juega».

    Pero había muchas diferencias en el contexto de esas dos finales. En 2018, el City ya iba camino de su primer título de la Premier League y de un récord de 100 puntos, mientras que el Arsenal se encontraba en los últimos estertores de la era de Arsène Wenger. Cuando los equipos se enfrentaron de nuevo cinco días después en la Premier League, se podían ver grandes zonas de asientos vacíos en el Emirates Stadium, donde el ambiente entre la afición era de lo más tóxico.

    Ahora, el Arsenal parece encaminado a ganar la liga, con una ventaja de nueve puntos sobre el City, aunque haya jugado un partido más, y en una posición sólida para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones, además de estar entre los ocho últimos de la FA Cup.


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  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Resultados espectaculares

    El City, según se decía, parecía estar llegando al final de la era Guardiola y, en los cinco partidos previos a esta final, había empatado con el Nottingham Forest y el West Ham, y había quedado eliminado de la Liga de Campeones tras dos derrotas consecutivas ante el Real Madrid.

    «Nadie apostaba ni una libra, ni siquiera yo, por la victoria», añadió Guardiola. «El Arsenal es el mejor, hasta ahora, de eso no hay duda. Hoy ha sido un auténtico reto. Les dije a los jugadores: “Hoy vamos a ver cuál es nuestro nivel frente al mejor equipo, de qué estamos hechos”».

    Tras haber demostrado lo alto que puede llegar a ser ese nivel, sería una locura que Guardiola dejara este equipo en esta fase. Aunque el domingo fue sin duda la mejor actuación del City de la temporada contra un equipo de primera línea, no fue ni mucho menos su primer gran resultado de esta campaña.

    Han vencido al Liverpool en casa y fuera, por primera vez en una misma temporada desde 1937. En septiembre estuvieron a punto de ganar en el Emirates, pero un gol de Gabriel Martinelli en el último minuto les privó de la victoria. Arrollaron al Manchester United en casa y, aunque perdieron en Old Trafford, se vieron mermados por las lesiones de sus centrales y, en cualquier otro momento, Diogo Dalot podría haber sido expulsado.


  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Corregir el error de Madrid

    Han ganado en el Bernabéu, aunque hay que reconocer que fue en un partido de liga que nadie va a recordar tras la derrota por 3-0 que sufrieron allí a principios de este mes.

    La goleada en la capital española se recordará como un ejemplo de cómo el ego de Guardiola jugó en su contra, ya que su deseo de que los 80 000 aficionados del Madrid «sintieran que estamos ahí» le salió por la culata.

    Pero si se queda un año más, o quizá incluso más tiempo, Guardiola podrá dejar ese recuerdo en el pasado e intentar mejorar su balance de una Champions League en diez intentos con el City.

    Otra motivación para que Guardiola se quede es que este es un equipo que aún está en transición, y el tipo de actuación que protagonizaron contra el Arsenal podría ser solo el comienzo de su andadura.


  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Una plantilla en constante cambio

    Desde que el City ganara por última vez el título de la Premier League en mayo de 2024, se ha producido una renovación de 11 jugadores. Diez de esos jugadores, entre los que se cuentan figuras veteranas y habituales en los títulos como Jack Grealish, Kevin De Bruyne y Kyle Walker, han abandonado la plantilla, mientras que otros 12 han llegado.

    Aunque el fichaje del City en enero de 2025 fue precipitado y dio una sensación de cierta desesperación, sus últimos traspasos han sido muy acertados.

    Marc Guehi y Antoine Semenyo se encontraban entre los mejores jugadores de la Premier League antes de fichar por el City y se han adaptado a la perfección desde su llegada. De hecho, Guehi tuvo que quedarse fuera de la final por no poder disputar la competición y tendrá que esperar un poco más antes de ganar su primer trofeo con el club.

    Khusanov, el mejor fichaje de esa oleada de nuevas incorporaciones de enero de 2025, se está convirtiendo rápidamente en un ídolo para los aficionados del City gracias a su velocidad y tenacidad.

    Se avecinan más cambios, ya que el contrato del capitán Bernardo Silva expira en junio, al igual que el de John Stones, que se incorporó el mismo verano que Guardiola en 2026. Stones, que ha pasado gran parte de las últimas tres temporadas luchando contra las lesiones, ya ha sido sustituido de facto por Guehi y Khusanov, mientras que el cambio de Josko Gvardiol de lateral izquierdo a defensa central suaviza aún más el eventual golpe.

    Llenar el vacío que pronto dejará Silva, quien ha desafiado a sus críticos con actuaciones asombrosas en momentos decisivos esta temporada, será mucho más difícil. Pero habiendo iniciado él mismo el complicado proceso de renovación de la plantilla y tomado decisiones difíciles como las salidas de Ilkay Gündogan y De Bruyne, ¿querría Guardiola realmente que otra persona terminara el trabajo?

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Es adicto

    Las celebraciones de Guardiola el domingo fueron maravillosamente espontáneas. Dio una patada a una valla publicitaria, recibió una tarjeta amarilla y no se arrepintió en absoluto mientras exclamaba: «Que me saquen otra tarjeta amarilla, pero lo voy a celebrar. He demostrado que no soy inteligencia artificial. Soy un ser humano y quiero celebrarlo».

    Y eso demostró que, a pesar de todo lo que ha ganado en el fútbol, sigue emocionándose al ganar partidos de alto nivel, sobre todo cuando su equipo juega tan bien.

    Guardiola nunca ha ocultado que es adicto a ganar trofeos. Tras recuperar el título de la Premier League en 2021, dijo: «Es tan adictivo, tan bonito. Es adictivo y, después de eso, ¿por qué deberías parar? ¿Por qué no íbamos a intentar mejorar y volver a hacerlo?

    «Cuando sientes que ya es suficiente y ya no hay placer, es el momento de decir adiós, pero si los jugadores aún quieren seguir, entonces vamos a continuar».

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Y todavía no se ha dado su dosis

    El año pasado, tras la peor temporada de su carrera en cuanto a resultados, Guardiola explicó cómo esto se había reflejado en su vida personal.

    «Quiero sufrir cuando no gano los partidos», declaró a Reuters. «Quiero sentirme mal. Quiero dormir mal. Quiero que, cuando la situación se pone fea, me afecte... ¡Eso es lo que quiero! Estoy enfadado... la comida me sabe peor...

    «No necesito comer mucho porque necesito sentir esa [ira]. Porque si no es así, ¿qué sentido tendría? Ganar o perder... Estamos aquí, en este mundo, para sentir diferentes experiencias, diferentes estados de ánimo».

    El matrimonio de Guardiola se rompió en parte debido a su adicción al fútbol. Vuelve a Barcelona cada vez que tiene tiempo libre y esta temporada se ha saltado alguna que otra rueda de prensa.

    Pero su hogar ya no le atrae como antes, ya que sus hijos han crecido y pueden viajar para verle en el trabajo, como hizo su hija mayor, María, en Wembley.

    Cuando está en Manchester, se dedica por completo a su arte. Apenas ha comenzado a trabajar en su última obra maestra. Entonces, ¿por qué se marcharía ahora?


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