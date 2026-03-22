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«No son solo vídeos de TikTok»: Alisha Lehmann responde a las críticas y explica su decisión de cambiar Como por Leicester
Frustración por las suposiciones en las redes sociales
Lehmann cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales: 16 millones en Instagram y 11,8 millones en TikTok. Su presencia en Internet ha suscitado críticas por parte de algunos sectores, y Lehmann ha decidido ahora responder.
«A veces es frustrante. La gente no ve el esfuerzo que dedico», declaró a BBC Sport. «Creen que solo entreno y luego me voy a casa a hacer TikToks, pero eso no es cierto. Soy muy profesional. Siempre lo doy todo en el campo y quiero ser la mejor. Si al revisar mis datos después del entrenamiento veo que no he dado lo mejor de mí, haré series extra para intentar mejorar. La gente puede pensar lo que quiera, pero todo lo que hago está enfocado en ser la mejor jugadora que pueda ser».
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Superar las ganas de dejar el fútbol
La estrella del Leicester admitió que, al principio de su carrera, todo ese ruido estuvo a punto de alejarla por completo del fútbol. «Cuando era más joven, me afectaba más porque no sabía cómo manejar la situación», confesó. «Hubo momentos en los que me sentía muy triste y solía preguntarle a mi madre si podía dejar de jugar al fútbol. El fútbol es lo que más me gusta y en lo que más tiempo he invertido. Descanso muy bien, duermo todas las tardes y nunca haría nada antes de un entrenamiento o un partido que pudiera afectar a mi rendimiento. Me importa muchísimo. La gente no sabe cuánto esfuerzo dedico realmente cuando dicen: “Oh, ella no es futbolista”. Pero ahora estoy bien. Me encanta mi vida y la gente que me rodea, y eso ya no me afecta».
Explicando su rápido regreso a Inglaterra
En cuanto a su breve paso por Italia, la delantera se mostró sincera sobre los motivos que la llevaron a cambiar el Mediterráneo por la región de East Midlands. «Firmé un contrato a largo plazo en el Como, pero al cabo de un mes me di cuenta de que no me gustaba y quería volver a Inglaterra», explicó. Habiendo jugado anteriormente durante seis años en el West Ham, el Everton y el Aston Villa, la Superliga Femenina tenía claramente un atractivo especial para ella. «Me encanta estar aquí, el fútbol es mejor y en Inglaterra me siento como en casa», señaló, confirmando su deseo de aportar a la división su experiencia de más de 100 partidos en la máxima categoría.
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Luchando por la permanencia bajo la dirección del entrenador Passmoor
A solo cinco jornadas del final, en plena lucha por evitar el descenso, su único objetivo es mantener a su equipo en la máxima categoría. «La situación en la que nos encontramos ahora no es la mejor», reconoció. «Todas estamos haciendo todo lo posible para dar lo mejor de nosotras mismas y permanecer en la WSL». Su entrenador, Rick Passmoor, respalda plenamente su autoevaluación y elogia su actitud incansable y el impacto positivo que ha tenido desde su llegada en enero. «Es increíble», afirmó. «Es exactamente lo que uno quiere: una líder, una profesional. Trabaja más duro que nadie en el club. Quiere que tengamos éxito y quiere ganar partidos de fútbol».
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