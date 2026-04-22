La situación en el Tottenham Hotspur Stadium se vuelve cada vez más desesperada a medida que el club se acerca a la Championship. Al nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, se le encomendó una operación de rescate de emergencia, pero los resultados no han mejorado desde que sustituyó a Igor Tudor.

En 2026 aún no han ganado en liga, cifra que refleja la gravedad de su situación. Su último tropiezo fue el 2-2 ante el Brighton, exequipo de De Zerbi, donde desperdiciaron dos puntos clave en los minutos finales.