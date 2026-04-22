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«No son buenas noticias»: una leyenda del Arsenal explica por qué quiere que el Tottenham evite un «sorprendente» descenso de la Premier League
La misión de supervivencia de De Zerbi
La situación en el Tottenham Hotspur Stadium se vuelve cada vez más desesperada a medida que el club se acerca a la Championship. Al nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, se le encomendó una operación de rescate de emergencia, pero los resultados no han mejorado desde que sustituyó a Igor Tudor.
En 2026 aún no han ganado en liga, cifra que refleja la gravedad de su situación. Su último tropiezo fue el 2-2 ante el Brighton, exequipo de De Zerbi, donde desperdiciaron dos puntos clave en los minutos finales.
- AFP
Días de derbis por el descenso
Aunque muchos seguidores del Arsenal disfrutan viendo al Tottenham en la zona de descenso, Lauren piensa lo contrario. La exdefensa camerunesa cree que eliminar el derbi del norte de Londres sería malo para los Gunners y para la liga.
«Como aficionado del Arsenal, hay un partido que queremos ver cada temporada: el derbi del norte de Londres contra el Tottenham», declaró Lauren a CasinoWizard. «Es bueno enfrentarse a tus mayores rivales cada año. No creo que su descenso sea bueno para los hinchas del Arsenal ni para la Premier League. Es mejor seguir enfrentándonos y ganándoles. Ojalá se salven y volvamos a medirnos la próxima temporada».
La lucha por el título frente a la batalla por evitar el descenso
El Tottenham mira con preocupación hacia la parte baja de la tabla, mientras el Arsenal lucha por el título en lo más alto. El equipo de Mikel Arteta tiene una ventaja de tres puntos sobre el Manchester City, aunque los de Pep Guardiola tienen un partido menos tras ganar 2-1 a los Gunners en el Etihad Stadium.
Pese a la presión sobre Arteta por lograr el primer título liguero en más de dos décadas, Lauren asegura que el técnico es el hombre adecuado, gane o pierda. «Basta de decir que Arteta está en peligro o que el Arsenal no ganará nada. Yo creo que sí, que el Arsenal va a ganar la Premier. Soy optimista. Perder contra el City no acaba la lucha; ellos no fueron mejores, solo aprovecharon sus oportunidades».
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Cinco partidos para salvar a los Spurs
A falta de solo cinco jornadas para el final de la Premier League, De Zerbi y el Tottenham no pueden permitirse errores. El técnico italiano ha exigido a su plantilla positividad y ha advertido que no tolerará «gente negativa», de cara al clave ante el Wolverhampton.
Pese a la clasificación, confía en evitar el descenso: «Nos quedan cinco partidos, 15 puntos, y este equipo puede ganar los cinco», afirmó.