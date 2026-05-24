¡No solo por sus tres goles con el FC Bayern! Una jugada especial entusiasma a Vincent Kompany y al entrenador del VfB, Sebastian Hoeneß, en el histórico partido de Harry Kane

Al preguntarle por nuevos elogios para el jugador de 32 años, Kompany respondió: «Recuerdo aquella entrada al banderín de córner; esa entrega total por el equipo. Es difícil de explicar, pero al final siempre hay que preguntarse si hoy ha marcado un gol. Ha marcado tres porque su juego es completo», añadió Kompany, quien destacó la presión y el esfuerzo defensivo de Kane. «En Harry hay personalidad para los grandes partidos y los momentos importantes».

Hoeneß añadió: «No solo marcó tres goles; también bloqueó a un rival en el minuto 96 en su propio área, cuando ya ganábamos 3-0. Su conjunto de cualidades es sencillamente de talla mundial. Hoy marcó la diferencia; controlarlo por completo es imposible».

El director deportivo Max Eberl coincidió y recordó otra acción defensiva: «Es extraordinario lo que hace Harry. No solo marca goles, sino que también impone con su personalidad. Con 1-0 hizo una entrada en nuestro lateral izquierdo y evitó un centro. Eso también lo demuestra Harry Kane». Hace tiempo que dejó de ser un secreto que Kane es mucho más que un goleador para el campeón alemán. Con Kompany ha perfeccionado su labor como creador de juego, bajando una y otra vez a su propio campo, y sigue mostrando su compromiso defensivo.

Aun así, parece que Kane no ha alcanzado su máximo potencial. Por eso, una marcha —rumoreada en los últimos periodos de fichajes por sus conocidas cláusulas de rescisión— no entra en los planes del Bayern. Eberl reiteró que las conversaciones para ampliar su contrato, que vence en 2027, están sobre la mesa. «Hemos dicho que hablaremos después de la temporada y, en el mejor de los casos, avanzaremos antes del Mundial», afirmó. Por ahora no hay un calendario fijo para las negociaciones.