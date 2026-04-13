«No solo goles»: Stan Collymore, leyenda de los Reds, explica la cualidad clave que aporta Chris Wood a la lucha por la permanencia del Nottingham Forest en la Premier League

En una entrevista exclusiva de GOAL con Best Betting Bonuses, la leyenda de los Reds, Collymore, explicó por qué Wood es clave para el proyecto de Vítor Pereira: «Lo más importante en un delantero centro de la vieja escuela no son solo los goles, sino que también sirve de referencia a los extremos, que así pueden colocarse para centrar y meter el balón en el área.

«Si eres un extremo del Forest —me gusta Igor Jesus, no entiendo por qué no ha marcado más goles, es un delantero intuitivo—, ha sido una temporada difícil para él.

Cuando los extremos están en posición, rara vez centran si creen que nadie rematará; con Woody ese problema desaparece: “la metemos y él la enchufará”.

Además, aguanta el balón, lo protege y lo cede a jugadores como Morgan Gibbs-White, que llegan con peligro. Es el nexo que permite a los extremos centrar con confianza y, por supuesto, marcar goles».

Collymore añadió sobre los objetivos de Wood: «Querrá marcar dos o tres goles antes de que acabe la temporada para coger ritmo de cara al Mundial.

Ahora tiene la oportunidad de jugar su primer partido completo, fuera de casa ante el Burnley, y seguro que quiere saltar al campo. Es crucial en esta fase de la temporada y, además, la Copa del Mundo le espera al final, así que quiere llegar en su mejor versión».