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«¡No siempre podemos ser buenos!» - Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, desahoga su frustración ante la «era del consumo excesivo» del fútbol
Agenda apretada
El delantero de 26 años es la última estrella en alertar sobre la sobrecarga del calendario internacional. La ampliación de la Copa del Mundo, la Eurocopa y el nuevo formato de la Liga de Campeones obliga a los jugadores de élite a disputar hasta diez partidos más por temporada. Aunque siente un inmenso orgullo por representar al Real Madrid, Mbappé advierte que el talento ya no basta para soportar el desgaste físico y mental del fútbol actual.
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Mbappé expresa su agradecimiento
En una entrevista con GQ España, el internacional francés reflexionó sobre su gran privilegio.
Mbappé afirmó: «Para mí es un regalo de Dios: vivir mi pasión, jugar los mejores partidos y estar en el mejor club del mundo. Siempre estoy agradecido por estar en el campo y levantarme cada mañana para hacer lo que amo. Me encanta estar en el campo y sentir que estoy pisando el mejor terreno del mundo, en un país que, en lo que al fútbol se refiere, es uno de los mejores del mundo».
El precio de tener una agenda apretada
El talismán del Madrid reconoció lo difícil que es mantenerse al más alto nivel con un calendario tan apretado y añadió: «Hoy, el talento no basta; lo que marca la diferencia es la regularidad. Vivimos en una era de consumo excesivo. No siempre podemos rendir al máximo y ofrecer el espectáculo que la gente espera».
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Misión de la Liga de Campeones en Múnich
El Madrid visita este miércoles el Allianz Arena con la desventaja de 2-1 de la ida ante el Bayern en los cuartos de la Liga de Campeones. Mbappé, con 45 goles y asistencias esta temporada, es duda tras su lesión facial en el 1-1 contra el Girona. Si juega, buscará ser el primero en marcar 10 veces fuera de casa en una misma campaña europea y guiar al Real Madrid a una remontada histórica.