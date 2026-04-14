«¡No siempre podemos ser buenos!» - Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, desahoga su frustración ante la «era del consumo excesivo» del fútbol

En una entrevista con GQ España, el internacional francés reflexionó sobre su gran privilegio.

Mbappé afirmó: «Para mí es un regalo de Dios: vivir mi pasión, jugar los mejores partidos y estar en el mejor club del mundo. Siempre estoy agradecido por estar en el campo y levantarme cada mañana para hacer lo que amo. Me encanta estar en el campo y sentir que estoy pisando el mejor terreno del mundo, en un país que, en lo que al fútbol se refiere, es uno de los mejores del mundo».