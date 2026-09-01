«No será el jugador más importante»: Bacary Sagna advierte a Enzo Fernandez sobre la realidad de la «jerarquía» ante un posible traspaso al Manchester City

En declaraciones a The Action Network, Sagna no tardó en señalar la jerarquía ya establecida que existe dentro de la plantilla de Enzo Maresca. Insiste en que ningún nuevo fichaje puede desbancar de inmediato al actual talismán ofensivo del club.

«Enzo está considerado probablemente como el jugador más importante del Chelsea», afirmó Sagna. «Si se une al City, no será el jugador más importante del City. Erling Haaland es el jugador más importante del City. Esa es la jerarquía.

«Así que hacerte tu propio espacio lleva tiempo. Enzo, en el Chelsea, es uno de los jugadores más importantes, en lo que respecta a la selección, la capitanía y todo lo demás. El peso recae sobre él. Dirige a los demás. Pero ahora llegas a un equipo en el que no tienes que dirigir a otros. Todos están centrados en sí mismos».