AFP
Traducido por
«No sé si mi tiempo cuenta el doble»: Ousmane Dembélé, con solo nueve titularidades en el PSG, gana el premio al mejor jugador de la Ligue 1, superando a Vitinha y Mason Greenwood
Dembélé gana el premio a pesar de ser titular en pocas ocasiones.
Dembélé ha defendido su elección como Jugador del Año de la Ligue 1 para la temporada 2025-26, a pesar de haber tenido pocas oportunidades de ser titular esta temporada. El extremo del PSG solo fue titular en nueve partidos de Liga esta temporada, pero aun así ha logrado el máximo galardón individual. Dembélé superó a candidatos como sus compañeros del PSG Vitinha y Nuno Mendes, al delantero del Marsella Greenwood y a Florian Thauvin. Es el segundo año consecutivo que gana el premio.
- Getty Images Sport
Dembélé responde a las críticas
Su victoria abrió el debate: ¿cómo un jugador con pocas titularidades puede ganar el máximo galardón individual? En la zona mixta, Dembélé reconoció la polémica, pero afirmó: «He aprovechado al máximo mis minutos».
«Las percepciones han cambiado porque soy el actual ganador del Balón de Oro», afirmó, según cita Foot Mercato. «He tenido muchos contratiempos físicos y pocos minutos, pero cada vez que jugué intenté ayudar al equipo, como contra el Marsella y el Lille. No sé si mi tiempo cuenta el doble, pero me alegro de que los jugadores me hayan votado».
Chistes con Vitinha
Durante la ceremonia, Dembélé bromeó con su compañero Vitinha: elogió su juego, pero apuntó que su falta de goles quizá le perjudicó.
Según RMC Sport, dijo: «Gracias a mi familia, al cuerpo técnico, al presidente y a Luis Enrique; es excepcional. También a Vitinha, que me pidió un homenaje. Es un compañero excepcional, pero le faltó marcar».
Vitinha respondió a la broma: «Se lo merecía. Es el Balón de Oro y el mejor de nuestra liga. Hazlo rápido, si no sudará demasiado y eso le molesta».
- Getty Images Sport
Gran impacto pese a pocos minutos jugados
A pesar del debate sobre sus minutos, Dembélé brilló: marcó diez goles y dio seis asistencias en 20 partidos de Ligue 1. Su importancia creció en la segunda parte de la temporada, cuando el PSG peleó por el título. Decisivo en los encuentros clave, reforzó su candidatura al premio.
Además, su compañero en el PSG, Désiré Doué, ganó el premio al Mejor Jugador Joven de la Ligue 1 2025-26 por segundo año consecutivo tras una campaña estelar, superando a João Neves y Warren Zaïre-Emery.