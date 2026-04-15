«No sé si ha pasado algo así antes»: la decisión del entrenador del Liverpool, Arne Slot, en la eliminación de la Liga de Campeones ante el PSG causa consternación

«Si lleva tres meses sin jugar y luego se enfrenta al mejor equipo de Europa, ahí es donde debería jugar», se extrañó Hamann en Sky ante la convocatoria de Isak para el once inicial, quien había estado de baja desde finales de diciembre hasta principios de abril y solo había celebrado su regreso la semana pasada con una breve aparición en el partido de ida en París (0-2).

“Y él (Slot) no quiere darle minutos porque quizá no pueda jugar la prórroga”, añadió, sorprendido por la explicación del técnico. “Le tenía gran respeto, pero nunca había oído algo así”.

Slot había explicado que prefirió alinearlo de inicio para no usarlo como comodín y evitar que se quedara sin fuerzas en una posible prórroga. «Podría haber jugado 45 minutos, evaluar en el descanso cómo se sentía y añadir entre cinco y diez minutos más», añadió Slot.