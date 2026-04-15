Tras perder 0-2 ante el París Saint-Germain en cuartos de final, Hamann criticó que Slot pusiera de titular al recién recuperado Alexander Isak y dejara en el banquillo a Gakpo y Salah.
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«No sé si ha pasado algo así antes»: la decisión del entrenador del Liverpool, Arne Slot, en la eliminación de la Liga de Campeones ante el PSG causa consternación
«Si lleva tres meses sin jugar y luego se enfrenta al mejor equipo de Europa, ahí es donde debería jugar», se extrañó Hamann en Sky ante la convocatoria de Isak para el once inicial, quien había estado de baja desde finales de diciembre hasta principios de abril y solo había celebrado su regreso la semana pasada con una breve aparición en el partido de ida en París (0-2).
“Y él (Slot) no quiere darle minutos porque quizá no pueda jugar la prórroga”, añadió, sorprendido por la explicación del técnico. “Le tenía gran respeto, pero nunca había oído algo así”.
Slot había explicado que prefirió alinearlo de inicio para no usarlo como comodín y evitar que se quedara sin fuerzas en una posible prórroga. «Podría haber jugado 45 minutos, evaluar en el descanso cómo se sentía y añadir entre cinco y diez minutos más», añadió Slot.
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Fuertes críticas al entrenador del Liverpool, Arne Slot: Alexander Isak «no existe»
Slot defendió su decisión de alinear a Isak, de 26 años, y afirmó que el delantero «estuvo a punto de marcar en dos ocasiones». En una de ellas, cuando falló ante el portero del PSG, Matvey Safonov, Isak estaba en fuera de juego. «Estaba preparado. Si hubiera pensado lo contrario, no habría jugado», subrayó Slot.
El Liverpool pagó 145 millones de euros al Newcastle por él el verano pasado, pero Isak aún no cumple las expectativas: solo ha marcado tres goles en 19 partidos. Contra el PSG fue sustituido en el descanso por Cody Gakpo.
«Gakpo hizo más en los primeros cinco minutos que Isak en toda la primera parte», criticó Stephen Warnock, exjugador del Liverpool, en la BBC. «Isak no está ni de lejos en forma» y el martes en Anfield «no existió», añadió. «¿Y él (Slot) cree que puede alinearlo contra el PSG, en el partido más importante de la temporada ante el mejor equipo de Europa, y obtener un rendimiento de él en 45 minutos?», preguntó el exjugador de 44 años.
El Liverpool ya no puede remontar ante el PSG; ahora toda la atención se centra en la final de la Premier League
Tras perder 0-2 en la ida en París, Liverpool buscaba la remontada en Anfield. A los 30 minutos, Virgil van Dijk tuvo una gran ocasión que, de haber entrado, habría encaminado el partido. Pero el capitán del PSG, Marquinhos, lo evitó con una excelente intervención.
El París no solo mantuvo su ventaja, sino que, gracias a un doblete de Ousmane Dembélé, ganó también a domicilio por 2-0. Para Slot, presionado pese a haber ganado la Premier la temporada pasada, el aire empieza a escasear. Se duda sobre el futuro del técnico de 47 años en el Liverpool más allá de esta temporada.
Tras la eliminación de la Liga de Campeones, su objetivo ahora es volver a clasificarse para la máxima competición europea. Como quinto, se beneficia de que la Premier ya tenga garantizada una quinta plaza para la próxima Champions. A seis jornadas del final, solo le sacan cuatro puntos al sexto, el Chelsea, que se quedaría fuera.
Además, el calendario restante del Liverpool es complicado, con visitas a sus dos archirrivales, Everton y Manchester United, y al actual cuarto clasificado, Aston Villa. En Anfield le aguardan duelos directos con Chelsea y el sorprendente séptimo, Brentford, que aún sueña con la clasificación para la máxima competición europea.
- AFP
Resumen del calendario restante del Liverpool FC
Jornada
Rival
33
FC Everton (A)
34
Crystal Palace (C)
35
Manchester United (F)
36
FC Chelsea (L)
37
Aston Villa (F)
38
FC Brentford (local)