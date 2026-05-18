¿No se quedará en el Tottenham? Joao Palhinha, cedido por el Bayern, podría protagonizar un fichaje espectacular

Según el informe, Palhinha quiere volver al Sporting, donde ya jugó en las categorías inferiores. Si se concreta el traspaso, firmaría un contrato de tres años y podría sustituir en el centro del campo al capitán Morten Hjulmand, quien podría fichar por un grande de Europa este verano.

Según A Bola, el mayor obstáculo es la elevada petición de traspaso del Bayern. El club alemán, que pagó 51 millones al Fulham en 2024 y tiene a Palhinha hasta 2028, podría obtener aún un buen dinero por él pese a que no entra en los planes.

Además, el Sporting valoraría una cesión con opción de compra a favor del Bayern. El Benfica, su rival ciudadano, también pretende ficharlo.