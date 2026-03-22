«No sé qué decir»: Virgil van Dijk hace unas declaraciones preocupantes tras la derrota del Liverpool ante el Brighton

El defensa holandés no se mordió la lengua después de que un doblete de Danny Welbeck condenara al Liverpool a su décima derrota en la Premier League en una temporada complicada.

A pesar de que Milos Kerkez recortó distancias para los visitantes, el equipo de Arne Slot fue incapaz de encontrar el empate, lo que dejó a su capitán buscando respuestas tras otro resultado decepcionante.

«Mi reacción inicial [es de] frustración, creo que últimamente me he estado repitiendo», declaró Van Dijk a los periodistas. «Es la situación. Yo también me sorprendí ayer (viernes) en el campo de entrenamiento, al ver la cantidad de jugadores que había, pero esa es la situación. Así que sí, es duro».

Añadió: «Escuchen, no sé qué decir; he dicho lo mismo durante los últimos meses. No podemos aprovechar una buena actuación. Eso es algo que tiene que cambiar si queremos lograr lo que nos hemos propuesto, y eso es jugar la Liga de Campeones».